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Общество

СМИ назвали историю о выкинутом на свалку автомобиле фейком

18:54 26.02.2025

В подмосковных Мытищах не нашли автомобиль «Порше» с подарочным бантом в большом мусорном контейнере. Телеграм-канала Baza писал, что машину выкинул в контейнер мужчина, сделавший неудачный подарок жене. Через несколько часов Baza признала историю «скорее всего, выдумкой».

Авторы телеграм-канала написали, что проверили свалку, где должен был находиться «Порше» с бантом, но автомобиля там не оказалось. На месте они узнали, что машину 22 февраля привез и выгрузил в контейнер эвакуатор. Затем на место приехала съемочная бригада.

«В тот же день там начались съемки. На следующий день опять приезжала съемочная бригада, и через день машину увезли», — рассказали Baza неназванные очевидцы.

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Телеграм-канал написал, что историю об отвергнутом его женой подарке рассказал телеграм-каналу мужчина по имени Алексей Калитурин. Baza опубликовала фото договора купли-продажи, которое прислал мужчина. Согласно тексту договора, автомобиль «Порше Макан» 2016 года выпуска был приобретен Калитуриным через сервис «Авто.ру» 13 февраля.

Ранее Baza со ссылкой на знакомых семьи писала, что машина стоила три миллиона рублей, а ее покупатель пытался спасти подарком свой брак. «Порше» был «слегка битый», но мужчина подарил его на 14 февраля, пообещав отремонтировать. По версии телеграм-канала, супруга «восприняла это как издевку и отказалась от подарка». «Тогда раздосадованный Сергей буквально выбросил автомобиль на помойку», — писала Baza.

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На опубликованных фото заметно, что у автомобиля в контейнере отсутствуют передние фары.

Представители компании «Российский экологический оператор», отвечающей за вывоз мусора из Мытищ, сообщили РБК, что выбросивший автомобиль в контейнер человек нарушил правила обращения с отходами и ему грозит штраф до пяти тысяч рублей. Нарушение состоит в том, что автомашины не являются твердыми коммунальными отходами и содержат «отдельные части», которые относятся к опасным отходам, требующим специальной утилизации, — аккумулятор, масла, жидкости.

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