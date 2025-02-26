Россиянку обвинили в изнасиловании знакомой

33-летнюю жительницу республики Тыва, чье имя не не называется, задержали по подозрению в изнасиловании своей знакомой в ее съемной квартире в Новосибирске. Об этом со ссылкой на источники сообщают РЕН ТВ и «Комсомольская правда — Новосибирск».

По данным изданий, инцидент произошел 21 февраля этого года. Неназванный источник РЕН ТВ утверждает, что женщина в состоянии алкогольного опьянения придушила свою знакомую удлинителем, а когда та потеряла сознание, «совершила в отношении нее насильственные действия сексуального характера против ее воли».

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК). Женщина признала свою вину. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что сотрудник парк-отеля в Оренбургской области поехал со своей коллегой за покупками и уговорил ее якобы завезти продукты его матери. В какой-то момент девушка отказалась ехать дальше, после чего мужчина начал на нее кричать, достал электрошокер и заточенную отвертку и несколько раз изнасиловал коллегу.

В конце января сообщалось, что во Владивостоке местный житель избил 42-летнюю женщину до потери сознания, после чего, вероятно, изнасиловал ее. При этом случившееся попало на камеры видеонаблюдений в подъезде многоквартирного дома. По данным РИА «Новости», пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Ее обнаружили жильцы дома, где произошло нападение.

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Кроме того, жительница Петербурга Кристина обвинила в изнасиловании сокурсника, с которым она посещала занятия в академии переговоров популярного бизнес-тренера Игоря Рызова. Правоохранители отказались проводить судмедэкспертизу и возбуждать уголовное дело. Они посоветовали женщине «не заниматься ерундой».