EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Сотрудник парк-отеля изнасиловал коллегу и угрожал ей электрошокером

00:40 21.02.2025

46-летний житель села Нежинка в Оренбургской области, чье имя не называется, работал банщиком и разнорабочим по уходу за животными в одном из парк-отелей. Его обвинили в изнасиловании своей коллеги, с которой он поехал за покупками. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского районного суда Оренбургской области, в который поступило уголовное дело.

В пресс-релизе сказано, что мужчину до этого неоднократно судили по статьям о краже, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Отмечается, что, по версии следствия, в этот раз руководство прак-отеля, где он проживал, поручило мужчине съездить с коллегой, чье имя также не называется, за покупками и помочь их донести. 

Я уехала из России и стала таксисткой
Я уехала из России и стала таксисткой
Раньше я хорошо зарабатывала в айти, а теперь не всегда хватает на еду. Но я ни о чем не жалею
Общество9 минут чтения

Они поехали в магазин на машине, за рулем была коллега мужчины. На обратном пути он уговорил девушку отвезти продукты его матери. Поскольку она не знала дороги, мужчина стал указывать ей, куда ехать. 

«Ехали долго, дорога была плохая, девушка занервничала и отказалась ехать дальше. Отказ повлиял на ее коллегу отрицательно, он стал нервничать и неожиданно ударил ее ладонью по лицу. Потерпевшая стала кричать. Вытащив электрошокер и заточенную отвертку, обвиняемый стал угрожать потерпевшей», — говорится в сообщении суда.

Американская пара хочет спасти мир от апокалипсиса
Американская пара хочет спасти мир от апокалипсиса
Они пытаются убедить всех рожать больше детей и донести это до Белого дома. Им помогает эстонский миллиардер
Мир19 минут чтения

В нем также сказано, что девушка попыталась сбежать, но ей не удалось это сделать. В итоге мужчина несколько раз ее изнасиловал. Вместе с этим он обвиняется в краже телефона у посетителя парк-отеля.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали мужчину, которого заподозрили в избиении и изнасиловании женщины в подъезде жилого дома прямо под камерами видеонаблюдения. Тогда отмечалось, что у подозреваемого уже были судимости. Против него возбудили уголовное дело по статье об «изнасиловании с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенном с особой жестокостью».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования