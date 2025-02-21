Сотрудник парк-отеля изнасиловал коллегу и угрожал ей электрошокером

46-летний житель села Нежинка в Оренбургской области, чье имя не называется, работал банщиком и разнорабочим по уходу за животными в одном из парк-отелей. Его обвинили в изнасиловании своей коллеги, с которой он поехал за покупками. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского районного суда Оренбургской области, в который поступило уголовное дело.

В пресс-релизе сказано, что мужчину до этого неоднократно судили по статьям о краже, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Отмечается, что, по версии следствия, в этот раз руководство прак-отеля, где он проживал, поручило мужчине съездить с коллегой, чье имя также не называется, за покупками и помочь их донести.

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Они поехали в магазин на машине, за рулем была коллега мужчины. На обратном пути он уговорил девушку отвезти продукты его матери. Поскольку она не знала дороги, мужчина стал указывать ей, куда ехать.

«Ехали долго, дорога была плохая, девушка занервничала и отказалась ехать дальше. Отказ повлиял на ее коллегу отрицательно, он стал нервничать и неожиданно ударил ее ладонью по лицу. Потерпевшая стала кричать. Вытащив электрошокер и заточенную отвертку, обвиняемый стал угрожать потерпевшей», — говорится в сообщении суда.

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В нем также сказано, что девушка попыталась сбежать, но ей не удалось это сделать. В итоге мужчина несколько раз ее изнасиловал. Вместе с этим он обвиняется в краже телефона у посетителя парк-отеля.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали мужчину, которого заподозрили в избиении и изнасиловании женщины в подъезде жилого дома прямо под камерами видеонаблюдения. Тогда отмечалось, что у подозреваемого уже были судимости. Против него возбудили уголовное дело по статье об «изнасиловании с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенном с особой жестокостью».