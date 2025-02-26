Подростки до смерти забили пожилого человека и сняли это на камеру

Два подростка предстали перед судом в городе Лестер Великобритании, они обвиняются в убийстве 80-летнего мужчины, сообщает The Times со ссылкой на материалы судебного заседания. Предположительно, они напали на пожилого человека с расистскими выкриками и сняли избиение на камеру.

Бхим Кохли выгуливал свою собаку в парке Лестера, когда 14-летний мальчик и 12-летняя девочка начали оскорблять мужчину из-за его происхождения — Кохли приехал в Великобританию из Индии. Мальчик надел балаклаву и избил мужчину ботинком, девочка снимала это на видео и подбадривала его. На кадрах видно, как стоящего на коленях мужчину бьют обувью по лицу.

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Из-за ударов и последствий падения Кохли получил перелом ребер и повреждение спинного мозга и умер в больнице на следующий день. На представленном в суде видео заметны кадры с лежащим мужчиной, который не может подняться самостоятельно. Подростки скрылись из парка за несколько мгновений до того, как родственники Кохли смогли прийти ему на помощь. Он бы в сознании, но «испытывал сильную боль».

По версии подростков пожилой мужчина напал с палкой на их компанию, а на девочку наставил нож. Подросток, наносивший удары Кохли, заявил, что защищал ее от нападения. Однако на их телефонах следствие обнаружило видео процесса, на котором девочка выкрикивает «расистские оскорбления» и «подстрекает» другого подростка на «жестокое нападение». На телефоне мальчика нашли сообщение, в котором он заявил, что не хотел «избивать» мужчину, но «его гнев обратился против него».

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Следствие предъявило мальчику обвинение в убийстве, а девочке — в непредумышленном убийстве за «подстрекательство» к нападению. Подростки продолжают отрицать вину, судебный процесс на данный момент не завершен.