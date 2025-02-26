EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Супружеской паре пришлось сидеть рядом с телом умершей в самолете женщины четыре часа

14:28 26.02.2025

Супружеская пара из Австралии Митчелл Ринг и Дженнифер Колин, летевшие рейсом авиакомпании Qatar Airways, были вынуждены просидеть четыре часа рядом с телом пассажирки, которая скончалась на борту самолета. Об этом Ринг и Колин рассказали в эфире австралийской новостной программы «A Current Affair».

Инцидент произошел на прошлой неделе. Супруги рассказали, что летели в свой долгожданный отпуск в Венецию из австралийского города Мельбурн с пересадкой в Дохе, столице Катара. Спустя 10 часов полета, одна из пассажирок вышла из туалета и упала в обморок рядом с креслами, в которых сидели Ринг и Колин.

«К сожалению, женщину не удалось спасти, и это было очень душераздирающее зрелище», — вспоминает Ринг. По его словам, экипаж самолета попытался провезти женщину в кресле-коляске до бизнес-класса, однако не смог втиснуть ее в проход из-за крупного телосложения пассажирки.

Мы уехали в Сербию и купили там дом
Мы уехали в Сербию и купили там дом
Это оказалось легко и недорого. Нам все нравится, мы хотим остаться тут надолго
Общество9 минут чтения

Как утверждают супруги, экипаж самолета обратил внимание на наличие свободных мест рядом с ними и предложил Рингу пересесть в соседнее кресло. «Я просто ответил: «Да, без проблем». Тогда они усадили [скончавшуюся] женщину в кресло, в котором сидел я», — сказал Ринг.

Мужчина утверждает, что в салоне самолета были и другие свободные места, однако бортпроводники попросили его оставаться на месте. По его словам, все оставшиеся четыре часа полета ему пришлось просидеть рядом с телом скончавшейся пассажирки. 

«Я не могу поверить, что они попросили нас остаться на своих местах. Это было довольно некрасиво с их стороны», — заявил Ринг.

По данным телеканала, Qatar Airways принесла свои извинения за «любые неудобства и неприятности, которые мог причинить этот инцидент». Представители авиакомпании добавили, что в настоящее время «разбираются в ситуации» и пытаются связаться с пассажирами.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования