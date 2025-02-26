Супружеской паре пришлось сидеть рядом с телом умершей в самолете женщины четыре часа

Супружеская пара из Австралии Митчелл Ринг и Дженнифер Колин, летевшие рейсом авиакомпании Qatar Airways, были вынуждены просидеть четыре часа рядом с телом пассажирки, которая скончалась на борту самолета. Об этом Ринг и Колин рассказали в эфире австралийской новостной программы «A Current Affair».

Инцидент произошел на прошлой неделе. Супруги рассказали, что летели в свой долгожданный отпуск в Венецию из австралийского города Мельбурн с пересадкой в Дохе, столице Катара. Спустя 10 часов полета, одна из пассажирок вышла из туалета и упала в обморок рядом с креслами, в которых сидели Ринг и Колин.

«К сожалению, женщину не удалось спасти, и это было очень душераздирающее зрелище», — вспоминает Ринг. По его словам, экипаж самолета попытался провезти женщину в кресле-коляске до бизнес-класса, однако не смог втиснуть ее в проход из-за крупного телосложения пассажирки.

Мы уехали в Сербию и купили там дом Это оказалось легко и недорого. Нам все нравится, мы хотим остаться тут надолго Общество 9 минут чтения

Как утверждают супруги, экипаж самолета обратил внимание на наличие свободных мест рядом с ними и предложил Рингу пересесть в соседнее кресло. «Я просто ответил: «Да, без проблем». Тогда они усадили [скончавшуюся] женщину в кресло, в котором сидел я», — сказал Ринг.

Мужчина утверждает, что в салоне самолета были и другие свободные места, однако бортпроводники попросили его оставаться на месте. По его словам, все оставшиеся четыре часа полета ему пришлось просидеть рядом с телом скончавшейся пассажирки.

«Я не могу поверить, что они попросили нас остаться на своих местах. Это было довольно некрасиво с их стороны», — заявил Ринг.

По данным телеканала, Qatar Airways принесла свои извинения за «любые неудобства и неприятности, которые мог причинить этот инцидент». Представители авиакомпании добавили, что в настоящее время «разбираются в ситуации» и пытаются связаться с пассажирами.



