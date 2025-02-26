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Мир

Британец просрочил 30-дневную визу в Таиланде на 25 лет

13:39 26.02.2025

Полиция Таиланда задержала 60-летнего гражданина Великобритании, который превысил 30-дневный срок пребывания в стране по туристической визе на более чем на 25 лет. Об этом сообщают The Independent и Daily Mail.

Мужчина, чье имя не называется, въехал в Таиланд 9 января 2000 года и с тех пор ни разу не покидал страну. «Он задержался в Таиланде на 9135 дней — это рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал пакистанцу, который прожил здесь 10 лет», — цитирует представителя полиции Daily Mail.

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Первые 13 лет британец, как сообщается, жил в Бангкоке. Там у мужчины завязались отношения с местной жительницей, с которой сейчас у них есть совместный ребенок. 12 лет назад пара по экономическим причинам переехала в крупный город Чиангмай, расположенный на севере Таиланда, население которого около 1,2 миллиона человек. Там британца и задержали силовики в ходе рейда по выявлению иностранцев с просроченными документами. 

В полиции Таиланда сообщили, что мужчина нигде не работает, а живет на деньги, которые ему присылают члены семьи из Великобритании. При этом там отметили, что несмотря на отсутствие визы в британец смог успешно подать заявку на продление паспорта в 2018 году. 

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После задержания британца доставили в полицейский участок города Чиангмай, а теперь, по информации иммиграционной службы, он ждет депортацию в Великобританию. 

Ранее сообщалось, что полицейские Таиланда задержали пятерых россиян по обвинению в организации нелегального детского сада. Силовики заявили, что там также нелегально трудились два гражданина Украины. Всем задержанным грозит депортация и штрафы, а организатор детского сада может получить до трех лет тюрьмы.

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