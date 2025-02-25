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Мир

В США начали расследование из-за ролика с облизывающим ноги Маску Трампом

17:42 25.02.2025

Сгенерированное с помощью искусственного интеллекта видео, на котором президент США Дональд Трамп облизывает пальцы ног миллиардера Илона Маска, ненадолго появилось на экранах в офисе Министерства жилищного строительства и городского развития США 24 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство со ссылкой на независимую журналистку Марису Кабас, которая опубликовала видеозапись инцидента, ролик транслировался на повторе в течение нескольких минут по всей вашингтонской штаб-квартире министерства. По данным журналиста Washington Post Джеффа Стайна, телевизоры ведомства были взломаны. Reuters отмечает, что ему не удалось установить происхождение видео.

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По данным The New York Times, на видео также была подпись «Да здравствует настоящий король». Издание отмечает, что видео появилось в день, когда федеральные служащие должны были выполнить требование Трампа о запрете дистанционной работы, и через два дня после того, как Маск потребовал от них отчитаться о результатах своей работы за неделю. 

«Очередная трата денег налогоплательщиков и ресурсов. В отношении всех причастных будут приняты соответствующие меры», — заявила представитель Министерства Кейси Ловетт.

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Forbes пишет, что на видео Маск был с двумя левыми ногами. Издание утверждает, что сотрудникам министерства пришлось вручную отключать от сети каждый телевизор, чтобы остановить воспроизведение видео.

Reuters отмечает, что инцидент произошел на фоне всеобщей обеспокоенности насчет возможностей искусственного интеллекта создавать дипфейки — видеоролики со знаменитостями и политиками в компрометирующих или унизительных ситуациях.

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