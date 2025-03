Тысяча музыкантов записала «беззвучный альбом» а знак протеста против ИИ

Более тысячи музыкантов записали совместный альбом в знак протеста против использования для обучения нейросетей доступных в интернете материалов без соблюдения авторских прав, сообщила Би-би-си. Альбом называется «Is This What We Want?» («Это то, чего мы хотим?») и состоит из двенадцати треков без музыки и слов, с записью приглушенных звуков пустого пространства студий, помещений или улицы.

На сайте проекта перечислены имена 722 музыкальных исполнителей — певцов, певиц и групп. Среди них Кейт Буш, Энни Ленокс, Тори Амос, Ханс Циммер, Билли Оушен, Эд О’Брайен из Radiohead, Дэймон Албарн из Gorillaz и Blur, Pet Shop Boys, The Clash и другие.

Названия двенадцати треков альбома составляют фразу: «Британское правительство не должно легализовать кражу музыки в интересах ИИ-компаний». «В музыке будущего наши голоса могут остаться неуслышанными», — объяснила идею альбома одна из его создательниц, певица Кейт Буш. Вся прибыль от продаж альбома будет передана благотворительной организации «Help Musicians», говорится на сайте проекта.

Власти Великобритании собираются изменить закон об авторском праве, разрешив операторам нейросетей использовать художественные произведения без лицензии. Правообладателям предлагается дать возможность отказать разработчикам ИИ, направив письменное уведомление. 25 февраля — последний день общественных слушаний этой законодательной инициативы, сообщила Би-би-си. Предлагаемые поправки в закон об авторском праве могут сделать невозможным заработок для музыкантов и художников, заявил Би-би-си музыкант Пол Маккартни.

24 февраля The Times опубликовала открытое письмо за подписью 34 музыкантов, которые заявили, что выступают против использования результатов творчества в интересах операторов нейросетей без соблюдения авторских прав.

«Нет ни моральных, ни экономических аргументов в пользу кражи авторских прав. Отобрав права у нас, можно уничтожить индустрию и украсть будущее у следующего поколения», — написали авторы письма. Среди подписавших — Маккартни, Ллойд Уэббер, Эд Ширан, Дуа Липа, Стинг и еще 30 исполнителей.

Би-би-си сообщила, что в Министерстве науки, инноваций и технологий «существующий в Великобритании режим авторского права» назвали «сдерживающим творческую индустрию, СМИ и рынок ИИ от полной реализации их потенциала». В 2023 году британские музыкальные исполнители заработали рекордные 7,6 миллиарда фунтов стерлингов.