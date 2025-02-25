Ученые испытают новое лекарство от СДВГ

Европейские биологи протестировали на крысах и аквариумных рыбках препарат амлодипин, который назначают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые обнаружили, что это лекарство облегчило у животных симптомы, схожие с проявлениями синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у человека. Исследование опубликовано в журнале Neuropsychopharmacology.

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Ученые обнаружили, что 30-дневный курс амлодипина снизил пройденное расстояние и время в пути у крыс с гиперактивностью. Особи, получавшие другие препараты или плацебо не показали таких результатов. Также ученые отметили снижение гиперактивности и импульсивности у рыбок данио-рерио.

Также ученые исследовали базу UK Biobank, содержащую данные о здоровье полумиллиона жителей Великобритании. Они обнаружили, что люди, принимающие амлодипин, реже жаловались на симптомы, которые можно связать с СДВГ: перепады настроения и рискованное поведение. При этом пока неизвестно, действительно ли этот препарат может облегчать симптомы СДВГ.

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Авторы исследования отмечают, что СДВГ есть у 2-5% населения планеты. Как правило, симптомы нейроотличия проявляются в раннем детстве и часто могут сохраняться во взрослом возрасте. Симптомы СДВГ связаны с гиперактивностью, импульсивностью и трудностями в управлении вниманием. Лечение синдрома может включать в себя занятия с психологом и медикаментозную терапию по назначению психиатра.

В январе британские медики сообщили, что СДВГ связан с более короткой продолжительностью жизни. Ученые сравнили данные о здоровье около 30 тысяч пациентов с СДВГ с 300 тысячами людей без этого состояния и пришли к выводу, что продолжительность жизни у мужчин с СДВГ короче на 4,5-9 лет, а у женщин — на 6,5-11 лет. Авторы исследования не выяснили, какие именно факторы сокращают жизнь людей с СДВГ.