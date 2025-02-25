12-летняя девочка попала в больницу с проблемами с дыханием из-за двух лет курения вейпов

В Таиланде госпитализировали 12-летнюю девочку, у которой начались проблемы с дыханием из-за двух лет курения вейпов. Сейчас она находится в критическом состоянии — у девочки резко снизился объем легких, пишет The Independent со ссылкой на местные СМИ.

Семья девочки, которая проживает вместе с ней в провинции Бурирам, рассказала журналистам, что не знала о вредной привычке школьницы, однако стала замечать изменения в ее поведении. Бабушка школьницы утверждает, что девочка всегда «была прилежной ученицей», но после перехода в четвертый класс стала «меньше помогать по дому и часто уходила к друзьям».

Об увлечении электронными сигаретами родители школьницы узнали после того, как у нее ухудшилось состояние. 20 февраля девочку отвезли в больницу Satuek Hospital с затрудненным дыханием, рвотой и слабостью. Врачи в больнице выяснили, что девочка курила вейпы в течение последних двух лет и пила напитки с кратомом — травяным веществом, которое оказывает эффект, похожий на опиоиды.

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме Занималась сексом за деньги, употребляла наркотики и много пила. Но смогла уйти оттуда и начать новую жизнь Общество 9 минут чтения

После осмотра медики сообщили семье школьницы, что ребенку требуется аппарат искусственной вентиляции легких. По словам врачей, у девочки почти полностью утрачен объем легких — максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть после самого глубокого вдоха. Этот показатель помогает оценить работу легких и их способность обеспечивать организм кислородом.

Сотрудник службы спасения Папхаварин Симлакорн заявил, что ранее с похожими симптомами были госпитализированы еще несколько учеников той же школы, где учится пострадавшая. Речь идет об учениках пятого, шестого и восьмого классов. Врачи диагностировали у них затруднения дыхания и чувство сдавленности в груди из-за длительного курения электронных сигарет и употребления напитков с кратомом.

По данным местных СМИ, власти начали расследование по факту произошедшего и арестовали двух человек, управляющих магазином рядом со школой. Силовики изъяли в магазине электронные сигареты, напитки с кратомом, сироп от кашля, предположительно смешанный с кратомом, и незаконное огнестрельное оружие.