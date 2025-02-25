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Мир

Женщина обвинила работодателя в отказе в повышении из-за ее гетеросексуальности

19:41 25.02.2025

60-летняя американка Марлин Эймс много лет работает в системе исправительных учреждений для несовершеннолетних в Огайо. В 2019 году ей отказали в продвижении по службе, а затем понизили в должности. Эймс утверждает, что это произошло из-за ее гетеросексуальности. Об этом сообщает таблоид Daily Mail, а также Reuters и NBC News.

Отмечается, что Эймс устроилась на работу в 2004 году, а спустя 10 лет ее назначили на должность администратора программы, направленной на соблюдение федеральных стандартов по предотвращению сексуализированного насилия в исправительных учреждениях. В 2019 году Эймс прошла собеседование на недавно появившуюся должность начальника бюро качества, однако на это место взяли другого кандидата — лесбиянку, которая не подавала заявку на эту должность. 

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После этого начальница Эймс, Джинин Трим, поздравила ее с 30-летием службы, но настоятельно рекомендовала уйти на пенсию. Вскоре Эймс узнала, что ее понижают в должности, из-за чего ее зарплата сократилась на 40 тысяч долларов в год. На ее предыдущее место назначили гея. 

«Именно так я пришла к выводу, что подвергаюсь дискриминации, потому что я гетеросексуал, и что меня отодвигают в сторону», — рассказала американка. По ее словам, другие кандидаты были менее квалифицированы, чем она. В то же время ее руководство заявило, что Эймс не хватает лидерских навыков, необходимых для продвижения по службе.

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Американка подала иск на Департамент по делам молодежи штата Огайо, однако окружной суд в Южной Дакоте и шестой окружной апелляционный суд в Цинциннати отклонили ее жалобу, поскольку посчитали, что Эймс не предоставила достаточных доказательств дискриминации.

Теперь ее дело будет рассматривать Верховный суд. Reuters отмечает, что недавно Эймс снова повысили в должности, однако она заявила, что все еще чувствует себя травмированной. Она добавила, что подала в суд, чтобы «добиться справедливости»,

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