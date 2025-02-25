EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Город в Испании «усыновил» помогавших убитому гею иностранцев

23:07 25.02.2025

Испанская Ла-Корунья в Галисии присвоила статус «приемных сыновей города» двум мужчинам, Ибрагиме Диаку и Магатте Н’Диайе, которые находились в стране нелегально. Они вступились за 24-летнего гея, которого избивала толпа. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, оба мужчины приехали в Испанию из Сенегала. У них не было документов и легальной работы, что подвергало их риску ареста и депортации. В 2021 году Диак и Н’Диайе оказались единственными, кто попытался остановить толпу, избивавшую Самуэля Луиса.

Би-би-си отмечает, что 24-летнего мужчину избили около ночного клуба на северо-западе города. Позже он умер в больнице от полученных травм. При этом на видеозаписях, запечатлевших нападение, видно, что остальные прохожие лишь наблюдали за происходящим и снимали избиение на телефоны.

На «Google Картах» нашли «НЛО под защитой танков»
На «Google Картах» нашли «НЛО под защитой танков»
Оно расположено возле Долины Смерти в США. Речь о загадочной впадине посреди пустыни
Интернет и мемы10 минут чтения

«То, что двое нелегальных мигрантов оказались единственными, кто физически рискнул собой, чтобы помочь жертве банды, оставляет много пищи для размышлений», — заявила мэр Ла-Коруниьи Инес Рей. Она охарактеризовала действия Диака и Н’Диайе как «чистый альтруизм».

Оба мужчины на церемонии присвоения статуса «приемных сыновей города» ответили, что они только что сделали то, что считали правильным, пытаясь остановить насилие. 

 «Я родился в семье, у которой не так много денег… но они дали мне много вещей, которые важнее денег. Они дали мне уважение, образование и, прежде всего, ценности», — отметил Диак.

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме
Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме
Занималась сексом за деньги, употребляла наркотики и много пила. Но смогла уйти оттуда и начать новую жизнь
Общество9 минут чтения

Би-би-си пишет со ссылкой на испанские СМИ, что оба иностранца принимали участие в судебном процессе над напавшими на Луиса в качестве свидетелей. Присяжные признали четверых обвиняемых виновными в убийстве. Их приговорили к тюремным срокам от 10 до 24 лет. Суд также установил, что во время нападения главный обвиняемый выкрикивал гомофобные оскорбления.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования