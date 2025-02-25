Город в Испании «усыновил» помогавших убитому гею иностранцев

Испанская Ла-Корунья в Галисии присвоила статус «приемных сыновей города» двум мужчинам, Ибрагиме Диаку и Магатте Н’Диайе, которые находились в стране нелегально. Они вступились за 24-летнего гея, которого избивала толпа. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, оба мужчины приехали в Испанию из Сенегала. У них не было документов и легальной работы, что подвергало их риску ареста и депортации. В 2021 году Диак и Н’Диайе оказались единственными, кто попытался остановить толпу, избивавшую Самуэля Луиса.

Би-би-си отмечает, что 24-летнего мужчину избили около ночного клуба на северо-западе города. Позже он умер в больнице от полученных травм. При этом на видеозаписях, запечатлевших нападение, видно, что остальные прохожие лишь наблюдали за происходящим и снимали избиение на телефоны.

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«То, что двое нелегальных мигрантов оказались единственными, кто физически рискнул собой, чтобы помочь жертве банды, оставляет много пищи для размышлений», — заявила мэр Ла-Коруниьи Инес Рей. Она охарактеризовала действия Диака и Н’Диайе как «чистый альтруизм».

Оба мужчины на церемонии присвоения статуса «приемных сыновей города» ответили, что они только что сделали то, что считали правильным, пытаясь остановить насилие.

«Я родился в семье, у которой не так много денег… но они дали мне много вещей, которые важнее денег. Они дали мне уважение, образование и, прежде всего, ценности», — отметил Диак.

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Би-би-си пишет со ссылкой на испанские СМИ, что оба иностранца принимали участие в судебном процессе над напавшими на Луиса в качестве свидетелей. Присяжные признали четверых обвиняемых виновными в убийстве. Их приговорили к тюремным срокам от 10 до 24 лет. Суд также установил, что во время нападения главный обвиняемый выкрикивал гомофобные оскорбления.