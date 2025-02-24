СМИ: всем высокопоставленным российским чиновникам запретят въезд в Великобританию

Власти Великобритании запретят всем высокопоставленным российским чиновникам, а также представителям руководства близких к власти компаний и пропагандистских СМИ въезд в страну. Такая мера, как пишет газета The Times, войдет в очередной пакет британских санкций против России.

Так, по данным издания, в британские санкционные списки будут внесены, в частности, все министры региональных и федерального правительств, а также директора и топ-менеджеры крупных российских компаний. Кроме того, ограничения коснутся других высокопоставленных чиновников государственных ведомств и агентств, управляющих компаний энергетического и финансового сектора, а также руководства российских СМИ.

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«Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы защитить нашу страну от угрозы со стороны России», — подчеркнул британский министр безопасности Дэн Джарвис.

Новый пакет санкций Великобритании против России накануне анонсировал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, который приурочил их введение к третьей годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину. По его словам, первоочередная цель новых санкций — удар по доходам и военным мощностям России.

В начале февраля Лэмми встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже последний рассказал, что особое внимание в ходе встречи ее участники уделили согласованию совместных действий по вопросам обеспечения безопасности и санкциям против России. Среди прочего, по словам Зеленского, обсуждались возможности использования в интересах Украины замороженных российских активов.