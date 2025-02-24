EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Жертвы крупнейшего французского дела о жестоком обращении с детьми вдохновились примером Жизель Пелико

16:42 24.02.2025

Француженка Жизель Пелико, открыто выступившая в суде по делу об изнасилованиях со стороны бывшего мужа, вдохновила предполагаемых жертв крупнейшего во Франции процесса о насилии над детьми дать публичные показания. Об этом британскому изданию The Independent заявил адвокат Пелико Стефан Бабонно.

24 февраля во Франции должен предстать перед судом 73-летний Жоэль Ле Скуарнек, который обвиняется в нападениях и изнасилованиях 299 детей. Предположительно, большинство из пострадавших от преступлений, совершенных Скуарнеком с 1989 по 2014 годы, были его пациентами.

Я хочу лишить свою мать родительских прав
Я хочу лишить свою мать родительских прав
Она психически больна, я пытаюсь забрать у нее брата и сестру
Общество7 минут чтения

Слушания по делам о сексуализированных преступлениях обычно проходят в закрытом режиме, однако многие из заявителей по этому делу решили дать публичные показания, заявил адвокат Стефан Бабонно со ссылкой на полученные сведения. По его словам, многие из пострадавших находились под действием наркоза в момент изнасилования, что напомнило ему дело его подзащитной — 72-летней француженки Жизель Пелико. В течение 10 лет ее бывший муж Доминик Пелико накачивал женщину снотворным, приглашал в дом незнакомцев и предлагал им изнасиловать ее. 

Издание напомнило, что Жизель Пелико предпочла открытые судебные заседания по этому делу и заявила, что именно преступники, а не пострадавшие, должны испытывать стыд за сексуализированные преступления. Адвокат Пелико считает, что именно смелость его подзащитной вдохновила предполагаемых жертв дела о насилии над детьми дать публичные показания. 

Неназванные сотрудники апелляционного суда в Ренне, рассматривающего дело о насилии над детьми, подтвердили The Independent, что многие заявители попросили провести открытые слушания. По их словам, перед началом судебного процесса было известно, что только восемь из 75 заседаний пройдут в закрытом режиме, однако эта цифра может измениться.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования