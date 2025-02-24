Жертвы крупнейшего французского дела о жестоком обращении с детьми вдохновились примером Жизель Пелико

Француженка Жизель Пелико, открыто выступившая в суде по делу об изнасилованиях со стороны бывшего мужа, вдохновила предполагаемых жертв крупнейшего во Франции процесса о насилии над детьми дать публичные показания. Об этом британскому изданию The Independent заявил адвокат Пелико Стефан Бабонно.

24 февраля во Франции должен предстать перед судом 73-летний Жоэль Ле Скуарнек, который обвиняется в нападениях и изнасилованиях 299 детей. Предположительно, большинство из пострадавших от преступлений, совершенных Скуарнеком с 1989 по 2014 годы, были его пациентами.

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Слушания по делам о сексуализированных преступлениях обычно проходят в закрытом режиме, однако многие из заявителей по этому делу решили дать публичные показания, заявил адвокат Стефан Бабонно со ссылкой на полученные сведения. По его словам, многие из пострадавших находились под действием наркоза в момент изнасилования, что напомнило ему дело его подзащитной — 72-летней француженки Жизель Пелико. В течение 10 лет ее бывший муж Доминик Пелико накачивал женщину снотворным, приглашал в дом незнакомцев и предлагал им изнасиловать ее.

Издание напомнило, что Жизель Пелико предпочла открытые судебные заседания по этому делу и заявила, что именно преступники, а не пострадавшие, должны испытывать стыд за сексуализированные преступления. Адвокат Пелико считает, что именно смелость его подзащитной вдохновила предполагаемых жертв дела о насилии над детьми дать публичные показания.

Неназванные сотрудники апелляционного суда в Ренне, рассматривающего дело о насилии над детьми, подтвердили The Independent, что многие заявители попросили провести открытые слушания. По их словам, перед началом судебного процесса было известно, что только восемь из 75 заседаний пройдут в закрытом режиме, однако эта цифра может измениться.

