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Политика

СМИ: ЕС будет убеждать Трампа отказаться от двухсторонних переговоров

16:35 24.02.2025

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились вместе убеждать президента США Дональда Трампа отказаться от переговоров с Россией без участия Украины. У обоих политиков на этой неделе запланированы встречи с Трампом, сообщает британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.

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Стармер и Макрон договорились «выступить с единым посланием по Украине», пишет The Times. По информации от источников, европейские лидеры попросят Трампа не продолжать исключительно двусторонние переговоры с Россией. Взамен политики готовы предложить, чтобы Европа взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем.

Эммануэль Макрон должен встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме сегодня. У Стармера встреча запланирована на четверг, 27 февраля.

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На прошлой неделе Макрон провел экстренный саммит, онлайн-встречу и серию телефонных разговоров с лидерами стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии, Канады и Исландии. По итогам второй встречи Макрон заявил, что Франция и ее союзники увеличат расходы на европейскую оборону и «полную ответственность» за мир и безопасность в Европе. Макрон подчеркнул, что Украину нельзя исключать из мирных переговоров, а также США и Россия должны учесть интересы стран Европы в области безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня заявил, что представители России и США планируют провести еще одну встречу на этой неделе. Первая встреча прошла 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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