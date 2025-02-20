Европа увеличит расходы на безопасность в ближайшее время

Франция вместе с союзниками возьмет на себя «полную ответственность» за мир и безопасность в Европе. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил по итогам встречи с главами стран Евросоюза, Канады, Норвегии и Исландии, которая прошла в среду. Макрон также пообещал в ближайшее время увеличить расходы на европейскую оборону.

«У Франции и ее партнеров ясная и единая позиция. Мы стремимся к долгосрочному и прочному миру на Украине. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя полную ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом», — заявил президент Франции.

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Макрон написал, что цель союзников — «положить конец агрессивной войне России, которая продолжается уже почти три года». Он отметил, что в этом его позиция совпадает с мнением президента США Дональда Трампа.

Президент Франции настаивает, что Украину нельзя исключать из мирных переговоров, а также необходимо учитывать интересы европейцев в области безопасности. Также он заявил, что мирное соглашение должно быть подкреплено «надежными и заслуживающими доверия гарантиями».

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Также Макрон сообщил, что главы государств, которые присутствовали на встрече, признали необходимость увеличения расходов на европейскую оборону и безопасность. Он пообещал, что такие решения будут приняты «в ближайшие дни и недели».

В понедельник Макрон провел в Париже экстренный саммит с участием лидеров европейских стран. Политики обсуждали попытки Дональда Трампа исключить Европу и Украину из переговоров между Россией и США о войне в Украине.