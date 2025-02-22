СМИ: власти США могут отключить Украину от Starlink

США могут ограничить украинским военным доступ к системе связи Starlink, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Они утверждают, что Украина гарантировано продолжит пользоваться системой только при условии заключения соглашения с США по редкоземельным металлам.

Чиновники из переговорной группы США рассматривают такое решение как способ убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия администрации Дональда Трампа. Как отмечает Reuters, они считают данные Starlink критически важными для украинских вооруженных сил: «Потеря Starlink стала бы огромным ударом».

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Reuters отмечает, что этот возможный шаг США обсуждался на встрече Владимира Зеленского и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, которая состоялась 20 февраля в Киеве. Украинской стороне сообщили, что ее ждет «неминуемое отключение сервиса», если Киев откажется подписать соглашение по редкоземельным металлам с США.

Опрошенные Reuters эксперты отмечают, что передаваемые Starlink данные являются основой тактики действий украинских беспилотных летательных аппаратов — это позволяет войскам страны сохранять паритет с Россией в использовании беспилотников и артиллерии. Отключение системы может изменить баланс сил в пользу российской стороны.

Starlink — система спутниковой связи, она помогает получать информацию со спутников войскам на земле. Для ее использования принадлежащая Илону Маску одноименная компания поставила в Украину несколько тысяч наземных терминалов для приема сигналов. Сам Маск в октябре 2024 года заявлял, что Starlink стал для войск Украины основной системой связи на передовой, потому что все остальные системы были уничтожены.

Reuters отмечает, что Украина предложила заключить соглашение о доступе к залежам редкоземельных металлов еще осенью 2024 года. Однако предложенные США условия договора не устроили Владимира Зеленского — и, как отметил журналист The Washington Post Джош Рогин, 14 февраля украинская сторона отказалась подписывать его.

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Среди условий проекта договора были передача США прав на 50% от всех доходов от добычи минеральных ресурсов на территории Украины, 50% от стоимости лицензий на подобную добычу, выданных третьим сторонам, а также гарантии получения редкоземельных металлов общей стоимостью 500 миллиардов долларов.

The Wall Street Journal сообщает, что новая версия договора может быть подписана уже сегодня. Владимир Зеленский заявлял о работе переговорных групп, которые должны согласовать текст договора. «Я с нетерпением жду результата — справедливого результата», — отметил президент Украины.