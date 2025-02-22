Мужчина напал с ножом на туриста у мемориала жертвам Холокоста

19-летний беженец из Сирии Вассим аль-М. атаковал туриста из Испании в центре Берлина, сообщает Der Spiegel со ссылкой на совместное заявление полиции и прокуратуры столицы Германии. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел вечером 21 февраля у мемориала жертвам Холокоста. Нападавший нанес несколько ударов ножом сзади 30-летнему туристу из Испании, пострадавшему потребовалась экстренная операция, сейчас он находится в искусственной коме. Берлинская полиция отметила, что между участниками не было предварительного конфликта — турист прогуливался вдоль стел мемориала.

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Преступника задержали через несколько часов в районе мемориала после полицейской операции — арест произошел из-за пятен крови на одежде. По данным правоохранителей, 19-летний сириец получил статус беженца в октябре 2023 года из-за ареста и пыток в Сирии, он проживал в приюте для беженцев в Лейпциге и не числился в списках подозреваемых в сочувствии к экстремистским идеям.

Полиция предполагает, что преступление было совершенно из-за религиозных побуждений: «Предполагается наличие связи с ближневосточным конфликтом». Также силовики считают, что преступник готовил план нападения в течение нескольких недель, а сам Вассим аль-М. во время допроса признался, что у него был «план убийства евреев».

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При себе у него были найдены молитвенный коврик и Коран, а также лист со стихами из Корана, в котором была отмечена дата совершения преступления. Полиция отмечает, что на данный момент не имеет информации о том, что нападение координировалось какой-либо организацией, а преступник не контактировал с какими-либо лицами перед атакой. Самого Вассима аль-М. проверяют на наличие психических расстройств.