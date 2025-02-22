EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина напал с ножом на туриста у мемориала жертвам Холокоста

16:00 22.02.2025

19-летний беженец из Сирии Вассим аль-М. атаковал туриста из Испании в центре Берлина, сообщает Der Spiegel со ссылкой на совместное заявление полиции и прокуратуры столицы Германии. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел вечером 21 февраля у мемориала жертвам Холокоста. Нападавший нанес несколько ударов ножом сзади 30-летнему туристу из Испании, пострадавшему потребовалась экстренная операция, сейчас он находится в искусственной коме. Берлинская полиция отметила, что между участниками не было предварительного конфликта — турист прогуливался вдоль стел мемориала.

Мешок в кустах
Мешок в кустах
В пластиковом пакете в лесопарке нашли сожженное тело женщины. Убийцу поймали лишь много лет спустя благодаря семейной ссоре
Криминал9 минут чтения

Преступника задержали через несколько часов в районе мемориала после полицейской операции — арест произошел из-за пятен крови на одежде. По данным правоохранителей, 19-летний сириец получил статус беженца в октябре 2023 года из-за ареста и пыток в Сирии, он проживал в приюте для беженцев в Лейпциге и не числился в списках подозреваемых в сочувствии к экстремистским идеям.

Полиция предполагает, что преступление было совершенно из-за религиозных побуждений: «Предполагается наличие связи с ближневосточным конфликтом». Также силовики считают, что преступник готовил план нападения в течение нескольких недель, а сам Вассим аль-М. во время допроса признался, что у него был «план убийства евреев».

Россиянин похвастался избиением своих детей на весь твиттер
Россиянин похвастался избиением своих детей на весь твиттер
Он утверждал, что все было «по-настоящему, кулаками и ногами». А теперь говорит, что его слова вырвали из контекста
Общество7 минут чтения

При себе у него были найдены молитвенный коврик и Коран, а также лист со стихами из Корана, в котором была отмечена дата совершения преступления. Полиция отмечает, что на данный момент не имеет информации о том, что нападение координировалось какой-либо организацией, а преступник не контактировал с какими-либо лицами перед атакой. Самого Вассима аль-М. проверяют на наличие психических расстройств.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования