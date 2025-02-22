ХАМАС освободил шестерых заложников

Палестинская группировка ХАМАС освободила шесть израильских заложников и вернула настоящее тело еще одной, сообщает Би-би-си. В ответ Израиль должен выпустить из тюрем 602 палестинских заключенных.

Эти шесть человек — последние из 33 живых заложников, которых группировка ХАМАС обязалась освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня. Двое из них находились в плену почти 10 лет.

Пятерых заложников передали Красному кресту после традиционных церемоний, еще один был передан без публичной демонстрации. Бывшие заложники уже прибыли в Израиль и встретились с родственниками. Это седьмой по счету обмен между ХАМАС и Израилем после прекращения огня в секторе Газа 19 января.

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Также ХАМАС вернул тело Шири Бибас, одной из погибших в плену заложниц, чьи дети также погибли в плену. Агентство Associated Press сообщало, что 20 февраля группировка передала Красному кресту гробы с телами якобы Бибас и ее детей, однако ДНК-анализ показал, что вместо израильтянки в гробу находилось тело неопознанной палестинской женщины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении договоренностей и поклялся «отомстить», если настоящее тело не будет найдено.

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Группировка ХАМАС уже заявила, что готова перейти ко второму этапу реализации соглашения о прекращении огня. Во время него стороны должны прийти к договоренностям о сроках и условиях вывода израильских войск из cектора Газа. Также планируется освобождениt из плена ХАМАС военнопленных-мужчин из вооруженных сил Израиля в обмен на освобождение палестинских заключенных.

Однако, как сообщает газета Al Jazeera, соглашение предусматривает возможноcть длительных переговоров по этому вопросу — стороны еще не приступили к детальным обсуждениям.