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Криминал

СМИ: бездомные украли кредитку и выиграли полмиллиона евро

14:04 22.02.2025

Бездомные украли кредитную карту у жителя Тулузы, купили с нее лотерейный билет и выиграли 500 тысяч евро, сообщает The Guardian со ссылкой на французские СМИ. Они не явились за выигрышем, а компания-организатор заморозила билет.

Кража произошла в начале февраля — двое бездомных украли из машины местного жителя Жана-Давида рюкзак, в котором лежали документы и кредитные карты. Пострадавший обратился в полицию и попросил банк заморозить их, но преступники уже успели потратить чуть больше 50 евро с одной из карт в газетном киоске.

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Жан-Давид посетил киоск, чтобы попросить работников показать записи с камер наблюдения — он хотел получить больше информации, чтобы вернуть документы. Сотрудники рассказали, что пара бездомных купила сигареты и билет моментальной лотереи на сумму, немного превышающую 50 евро.

Затем они вернулись и показали билет — он оказался выигрышным, сумма приза составила 500 тысяч евро. Бездомные хотели получить выигрыш на месте, но сотрудники посоветовали обратиться в компанию-организатор лотереи Française des Jeux. Бездомные не звонили в компанию и не возвращались в место покупки.

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На время расследования организаторы заморозили выигрышный билет, но Жан-Давид уверен, что юридических оснований для невыплаты денег не существует. Его адвокат Пьер Дебюиссон отметил, что, по его мнению, при предъявлении билета Française des Jeux будет обязана выплатить всю сумму выигрыша.

Пострадавший предложил ворам связаться с его адвокатом, чтобы договориться о разделе выигрыша. Адвокат француза заявил: «Наше предложение простое: без денег моего клиента они бы не выиграли, без них мой клиент не выиграл бы. Вполне логично поделиться этим».

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