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Мир

Рейтинг Трампа начал падать

14:17 21.02.2025

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев начал снижаться, одновременно растет количество граждан США, которые не одобряют его деятельность. Об этом говорят данные проекта 538, созданного статистиком и политическим аналитиком Нейтом Сильвером. Проект публикует сводные данные социологических опросов в США.

Так, к 19 февраля доля респондентов, которые заявили о поддержке действий Трампа на посту президента США, сократилась до 48,3%. При этом доля опрошенных, заявивших, что они не одобряют деятельность президента страны, выросла до 47%.

Как показывает статистика подобных опросов, за месяц, который Трамп провел в должности президента США, количество поддерживающих его американцев снижалось, а число противников росло. Так, 24 января его деятельность одобряли 49,7% опрошенных, а не одобряли — лишь 41,5%.

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К завершению своего первого президентского срока в январе 2021 года Дональд Трамп подошел с одним из самых низких рейтингов среди президентов страны за всю историю США. Так, по данным от 19 января 2021 года, его деятельность не одобряли от 53% до 67% американцев. При этом о поддержке Трампа тогда же заявляли от 29% до 44% опрошенных жителей США.

При этом на свой второй президентский срок в 2024 году Дональд Трамп избрался, одержав гораздо более убедительную победу на выборах, чем в 2016 году. Так, в 2024 за него проголосовали на несколько миллионов больше избирателей, чем за его противницу бывшего вице-президента США Камалу Харрис. 

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