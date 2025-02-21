Рейтинг Трампа начал падать

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа среди американцев начал снижаться, одновременно растет количество граждан США, которые не одобряют его деятельность. Об этом говорят данные проекта 538, созданного статистиком и политическим аналитиком Нейтом Сильвером. Проект публикует сводные данные социологических опросов в США.

Так, к 19 февраля доля респондентов, которые заявили о поддержке действий Трампа на посту президента США, сократилась до 48,3%. При этом доля опрошенных, заявивших, что они не одобряют деятельность президента страны, выросла до 47%.

Как показывает статистика подобных опросов, за месяц, который Трамп провел в должности президента США, количество поддерживающих его американцев снижалось, а число противников росло. Так, 24 января его деятельность одобряли 49,7% опрошенных, а не одобряли — лишь 41,5%.

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К завершению своего первого президентского срока в январе 2021 года Дональд Трамп подошел с одним из самых низких рейтингов среди президентов страны за всю историю США. Так, по данным от 19 января 2021 года, его деятельность не одобряли от 53% до 67% американцев. При этом о поддержке Трампа тогда же заявляли от 29% до 44% опрошенных жителей США.

При этом на свой второй президентский срок в 2024 году Дональд Трамп избрался, одержав гораздо более убедительную победу на выборах, чем в 2016 году. Так, в 2024 за него проголосовали на несколько миллионов больше избирателей, чем за его противницу бывшего вице-президента США Камалу Харрис.