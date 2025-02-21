В Китае нашли новый коронавирус

Группа китайских ученых под руководством вирусолога Ши Чжэнли, которая стала известна благодаря своей работой над коронавирусами в лаборатории в Ухане, обнаружила новый коронавирус у летучих мышей. Он потенциально может быть заразен для человека, пишет South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования ученых из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

Новый вирус получил название HKU5-CoV-2. По словам ученых, они обнаружили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека. При этом HKU5-CoV-2 «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения».

В то же время ученые подчеркивают, что пока повода для паники нет. Эффективность нового вируса значительно ниже, чем у Covid-19, но специалисты настаивают на «более тщательном исследовании». По их словам, риск появления нового вируса в человеческих популяциях не следует преувеличивать.

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В начале 2025 года на большей части материкового Китая была зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. В китайском Управлении по контролю и профилактике заболеваний в начале января сообщали, что заболеваемость метапневмовирусом росла, в частности, среди детей в возрасте до 14 лет.

О случаях заболевания метапневмовирусом тогда также сообщили в Казахстане. В местном министерстве здравоохранения заявили, что росте заболеваемости увеличился на 1,6%. Всего, по данным ведомства, было выявлено 30 случаев заражения.