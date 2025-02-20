Огромные запасы экологически чистого топлива могут быть скрыты под горными хребтами

В горных хребтах, таких как Пиренеи и Альпы, содержатся большие запасы природного водорода, который еще называют «белым» или «золотым». Об этом говорят данные нового исследования, которое было опубликовано в журнале Science Advances.

Команда ученых смоделировала движение тектонических плит планеты и определила регионы, где существуют подходящие условия для образования «белого» водорода, который, как считается, может заменить ископаемое топливо.

Природный водород образуется в результате естественных геологических процессов, а при его сгорании образуется вода, что делает его экологически чистым топливом, особенно для таких энергоемких отраслей, как, например, авиация и сталелитейная промышленность.

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Добыча «белого» водорода, по словам гендиректора дочки «Газпрома» «Газпром водород» Константина Романова, будет обходиться дешевле, чем производство «голубого» водорода путем конверсии метана, и «зеленого», который получают с помощью электролиза.

«Мы знали, что природа производит водород, но никогда не рассматривали его как вариант для производства энергии», — отметил автор исследования и геолог из Центра геонаук имени Гельмгольца в Германии Франк Цваан. Он отметил, что другие источники энергии более доступны, но обостряющийся климатический кризис заставляет власти и науку искать альтернативы.

«Белый» водород случайно обнаружили в Мали в 1987 году. Тогда скважина взорвалась, когда один из рабочих наклонился над ней с сигаретой, пишет CNN. Скважину быстро засыпали, но в 2011 году ее отключили от общей сети и теперь там добывают водород, чтобы обеспечить энергией местную деревню.

После этого залежи экологически чистого топлива обнаружили в США, Австралии и Франции, России, а также в других странах, но проблема заключалась в том, что все они были недостаточно большими. Однако, согласно исследованию команды Цваана, ученым удалось обнаружить, что в некоторых горных хребтах, включая Пиренеи, Альпы и часть Гималаев, есть хорошие условия для образования «белого» водорода.

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«Это может стать переломным моментом», — считает Цваан. Однако теперь, по его словам, главный вопрос заключается в том, чтобы найти места скопления «белого» водорода в крупных резервуарах, которые можно пробурить.

Новое исследование может помочь геологам сориентироваться в регионах с наибольшим потенциалом крупных залежей «белого» водорода и, вероятно, окажет «прямое и существенное влияние на геологическую разведку, считает геохимик из Геологической службы США Джеффри Эллис, который не принимал участия в исследовании.

При этом сам Цваан считает, что постановка добычи «белого» водорода на коммерческие рельсы займет десятилетия, но он настроен оптимистично. «Нефть была в некотором роде диковинкой, пока не появилась техника, позволяющая применять ее в больших масштабах», — отметил он. Ученый также добавил, что природный водород «может пойти по аналогичному пути».