Условия жизни и привычки человека влияют на раннюю смерть сильнее генов

Европейские и американские медики выяснили, что воздействие окружающей среды влияет на раннюю смертность сильнее, чем генетические факторы. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine.
Авторы научной работы сравнили влияние генетики человека и экспосома — совокупности факторов окружающей среды — на старение и развитие заболеваний, связанных с возрастом. Ученые отобрали 25 различных факторов, в том числе курение матери в период до и после родов, рост и вес относительно сверстников в 10 лет, проживание в арендованном доме, отсутствие работы и физическая активность.
Ведущий автор исследования Остин Арджентьери объяснил, что воздействие окружающей среды — основной фактор риска при возникновении заболеваний, связанных с возрастом. «Инвестиции в понимание и изменение нашей окружающей среды, вероятно, окажут глубокое влияние на улучшение здоровья всех нас», — цитирует газета The Guardian ведущего автора исследования Остина Арджентьери.
Ученые рассмотрели модель влияния возраста и пола на раннюю смертность. Затем они добавили в эту модель генетические факторы, и выяснили, что они помогают улучшить точность предсказания смерти на два процентных пункта. При этом добавление экспосома позволило увеличить точность модели на 17 процентных пунктов.
Доктор Стивен Берджесс из Кембриджского университета, не принимавший участие в исследовании, сказал The Guardian, что «генетика может повлиять на исход игры, но то, как мы ее разыграем, зависит от нас».
Для своего исследования ученые проанализировали информацию о 500 тысячах пациентов из британской базы данных BioBank. В профилях из этой базы есть информация о заболеваниях, случаях смерти, генетические данные и ответы пациентов на вопросы из анкет.