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Мир

Условия жизни и привычки человека влияют на раннюю смерть сильнее генов

16:54 19.02.2025

Европейские и американские медики выяснили, что воздействие окружающей среды влияет на раннюю смертность сильнее, чем генетические факторы. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine.

Авторы научной работы сравнили влияние генетики человека и экспосома — совокупности факторов окружающей среды — на старение и развитие заболеваний, связанных с возрастом. Ученые отобрали 25 различных факторов, в том числе курение матери в период до и после родов, рост и вес относительно сверстников в 10 лет, проживание в арендованном доме, отсутствие работы и физическая активность.

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Ведущий автор исследования Остин Арджентьери объяснил, что воздействие окружающей среды — основной фактор риска при возникновении заболеваний, связанных с возрастом. «Инвестиции в понимание и изменение нашей окружающей среды, вероятно, окажут глубокое влияние на улучшение здоровья всех нас», — цитирует газета The Guardian ведущего автора исследования Остина Арджентьери.

Ученые рассмотрели модель влияния возраста и пола на раннюю смертность. Затем они добавили в эту модель генетические факторы, и выяснили, что они помогают улучшить точность предсказания смерти на два процентных пункта. При этом добавление экспосома позволило увеличить точность модели на 17 процентных пунктов.

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Доктор Стивен Берджесс из Кембриджского университета, не принимавший участие в исследовании, сказал The Guardian, что «генетика может повлиять на исход игры, но то, как мы ее разыграем, зависит от нас».

Для своего исследования ученые проанализировали информацию о 500 тысячах пациентов из британской базы данных BioBank. В профилях из этой базы есть информация о заболеваниях, случаях смерти, генетические данные и ответы пациентов на вопросы из анкет.

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