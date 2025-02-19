EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Снимающего видео в поддержку России тиктокера задержали в Латвии

15:41 19.02.2025

Латвийские силовики задержали пророссийского тиктокера, который выкладывал контент с российской пропагандой, сообщает служба государственной безопасности Латвии (СГБ). На данный момент власти не опубликовали информацию о личности задержанного или об его аккаунтах.

По информации СГБ, задержанный создал несколько аккаунтов в TikTok, в которых выкладывал видео с поддержкой действий России во время вторжения в Украину. Силовики назвали этот контент «пропагандистскими нарративами», 13 февраля против подозреваемого в их распространении возбуждено дело по статье о публичном восхвалении и оправдании геноцида, преступлений против человечности и мира, а также военных преступлений (ч. 2. ст. 74.1 УК Латвии). СГБ задержала тиктокера и пообещала предоставить подробности о деле позднее.

Меня избил муж, и я не буду об этом молчать
Меня избил муж, и я не буду об этом молчать
Хочу, чтобы другие СВОшники знали, что наказание для них есть
Общество12 минут чтения

В начале февраля латвийские силовики задержали пророссийского активиста Александра Гапоненко. По версии следствия Гапоненко во время выступления на московской конференции об «этноциде русских соотечественников в странах Балтии» также распространял пророссийские нарративы, которые наносят ущерб безопасности Латвии.

С начала полномасштабного вторжения Россия активно использует социальные сети для продвижения выгодных Кремлю нарративов о войне, корректировки образа страны и демонстрации отсутствия единства среди европейских союзников Украины. Часть производителей контента о России, как считают журналисты «Новой газеты Европа», получают зарплату от контролируемых государством СМИ.

О чем думают сторонники войны
О чем думают сторонники войны
О том, что в России она никому не нужна, как и они сами
Политика5 минут чтения

Также Россия использует социальные сети для распространения фейковой информации об украинских чиновниках в TikTok — в 2023 году сеть из нескольких сотен аккаунтов распространяла фейковую информацию о покупке виллы в Испании министром обороны Украины Алексеем Резниковым. По информации BBC, размещенные ролики содержали ссылку на сайт, который компания Meta ранее признала частью связанной с Россией сети.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования