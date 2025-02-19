Снимающего видео в поддержку России тиктокера задержали в Латвии

Латвийские силовики задержали пророссийского тиктокера, который выкладывал контент с российской пропагандой, сообщает служба государственной безопасности Латвии (СГБ). На данный момент власти не опубликовали информацию о личности задержанного или об его аккаунтах.

По информации СГБ, задержанный создал несколько аккаунтов в TikTok, в которых выкладывал видео с поддержкой действий России во время вторжения в Украину. Силовики назвали этот контент «пропагандистскими нарративами», 13 февраля против подозреваемого в их распространении возбуждено дело по статье о публичном восхвалении и оправдании геноцида, преступлений против человечности и мира, а также военных преступлений (ч. 2. ст. 74.1 УК Латвии). СГБ задержала тиктокера и пообещала предоставить подробности о деле позднее.

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В начале февраля латвийские силовики задержали пророссийского активиста Александра Гапоненко. По версии следствия Гапоненко во время выступления на московской конференции об «этноциде русских соотечественников в странах Балтии» также распространял пророссийские нарративы, которые наносят ущерб безопасности Латвии.

С начала полномасштабного вторжения Россия активно использует социальные сети для продвижения выгодных Кремлю нарративов о войне, корректировки образа страны и демонстрации отсутствия единства среди европейских союзников Украины. Часть производителей контента о России, как считают журналисты «Новой газеты Европа», получают зарплату от контролируемых государством СМИ.

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Также Россия использует социальные сети для распространения фейковой информации об украинских чиновниках в TikTok — в 2023 году сеть из нескольких сотен аккаунтов распространяла фейковую информацию о покупке виллы в Испании министром обороны Украины Алексеем Резниковым. По информации BBC, размещенные ролики содержали ссылку на сайт, который компания Meta ранее признала частью связанной с Россией сети.