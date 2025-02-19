Рост продолжительности жизни замедлился в Европе

Рост продолжительности жизни у европейцев практически остановился из-за неправильного питания, малоподвижности и высокого потребления алкоголя, сообщило Bloomberg со ссылкой на исследование группы британских ученых. Сильнее всего рост продолжительности жизни замедлился в Англии, а лучшие показатели роста продемонстрировала Норвегия, уточнило издание.

Результаты исследования показали, что длившееся в Европе десятилетиями улучшение продолжительности жизни остановилось после 2011 года. Норвегия оказалась единственной страной, где продолжительность жизни продолжала увеличиваться вплоть до 2019 года — пока не началась пандемия коронавируса.

Основными движущими силами негативной тенденции исследователи назвали сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, подпитываемые увеличением объема талии. «Одним из главных факторов риска стала диета», — рассказал журналистам ведущий научный сотрудник исследования, профессор Медицинской школы Норвича при Университете Восточной Англии Ник Стил.

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«До сих пор правительства активно лоббируют отсутствие более четкой маркировки продуктов питания, потому что она вредит прибыльности пищевой промышленности. И я думаю, что нам нужны решительные действия», — сказал ученый.

Стил считает, что необходимо решить фундаментальную проблему употребления «токсичной еды», добавив этикетки на сверхпереработанные продукты и сделав свежие, здоровые продукты широко доступными.

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Норвегия в 1922 году ввела налог на сахар и с 1980-х ведет переговоры с бизнесом о снижении содержания соли в продуктах питания. Стратегия скандинавских стран может стать «дорожной картой» для выхода из «цикла ухудшения продолжительности жизни», сказал ведущий автор научной работы.

Исследование показало, что европейские страны, которые дольше других сохраняли рост продолжительности жизни до 2020 года, лучше других перенесли пандемию — вся Скандинавия, а также Исландия и Бельгия.

Результаты исследования были опубликованы в февральском номере медицинского журнала The Lancet Public Health. Исследование профинансировал Фонд Билла Гейтса.