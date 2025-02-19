Возле горячего источника погибли надышавшиеся сероводородом сотрудники японского курорта

На горном курорте у города Фукусима в Японии три сотрудника отеля были найдены мертвыми у горячего источника Такаю. У источника была зафиксирована высокая концентрация сероводорода — токсичного побочного продукта вулканических горячих источников, сообщила The Guardian.
В Японии горячий источник и инфраструктуру вокруг него называют онсен. Сероводород придает онсену Такаяю неповторимый сернистый запах, но этот угарный газ может быть опасен при вдыхании в высоких концентрациях даже на открытом воздухе, пишет британская газета.
Погибшими оказались управляющий отелем Kagetsu Highland, один из его сотрудников и директор управляющей компании отеля. Они проводили плановые профилактические работы у источника, когда все трое перестали выходить на связь. Мужчинам было от 50 до 60 лет. Врач констатировал смерть, но не назвал причину, сообщило издание.
Эксперт по вулканическим газам из Университета Токай Такеши Оба сказал журналистам, что, возможно, в горячем источнике и его окрестностях вблизи действующего вулкана присутствовала «чрезвычайно высокая» концентрация сероводорода.
Японские власти официально признали, что рассматривают версию гибели троих сотрудников отеля из-за сернистых испарений. Около 20 пожарных и полицейских были вынуждены использовать дыхательные аппараты во время поиска тел погибших из-за высокого уровня сероводорода, пишет The Guardian.
Председатель Туристической ассоциации онсена Такаю Дзюнъити Эндо сказал, что обильный снегопад в этом районе «способен привести к накоплению сероводорода». Когда выпадает снег, геотермальное тепло способно заставить его таять и создавать проталины, где скапливается сероводород. Он тяжелее воздуха, объяснил эксперт из Университета Токай.
Глубина снежного покрова в понедельник, 17 февраля, когда мужчины ушли на двухнедельную профилактическую проверку, составляла 110 см. На следующий день, когда тела были обнаружены лежащими в снегу у горной тропы, увеличилась до 146 см, выяснили журналисты.
При безопасных концентрациях угарный газ помогает при повышенном кровяном давлении, болях в суставах и других заболеваниях — эти полезные свойства привлекают посетителей к зелено-белым водам онсена Такаю вот уже 400 лет, говорится на сайте курорта.
В 2015 году три человека были найдены мертвыми на курорте с горячими источниками в северной японской префектуре Акита. Погибшие, как и трое мужчин у осена Такаяю, проводили ремонтные работы в заснеженном районе, пишет The Guardian.