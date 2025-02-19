Возле горячего источника погибли надышавшиеся сероводородом сотрудники японского курорта

На горном курорте у города Фукусима в Японии три сотрудника отеля были найдены мертвыми у горячего источника Такаю. У источника была зафиксирована высокая концентрация сероводорода — токсичного побочного продукта вулканических горячих источников, сообщила The Guardian.

В Японии горячий источник и инфраструктуру вокруг него называют онсен. Сероводород придает онсену Такаяю неповторимый сернистый запах, но этот угарный газ может быть опасен при вдыхании в высоких концентрациях даже на открытом воздухе, пишет британская газета.

Погибшими оказались управляющий отелем Kagetsu Highland, один из его сотрудников и директор управляющей компании отеля. Они проводили плановые профилактические работы у источника, когда все трое перестали выходить на связь. Мужчинам было от 50 до 60 лет. Врач констатировал смерть, но не назвал причину, сообщило издание.

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Эксперт по вулканическим газам из Университета Токай Такеши Оба сказал журналистам, что, возможно, в горячем источнике и его окрестностях вблизи действующего вулкана присутствовала «чрезвычайно высокая» концентрация сероводорода.

Японские власти официально признали, что рассматривают версию гибели троих сотрудников отеля из-за сернистых испарений. Около 20 пожарных и полицейских были вынуждены использовать дыхательные аппараты во время поиска тел погибших из-за высокого уровня сероводорода, пишет The Guardian.

Председатель Туристической ассоциации онсена Такаю Дзюнъити Эндо сказал, что обильный снегопад в этом районе «способен привести к накоплению сероводорода». Когда выпадает снег, геотермальное тепло способно заставить его таять и создавать проталины, где скапливается сероводород. Он тяжелее воздуха, объяснил эксперт из Университета Токай.

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Глубина снежного покрова в понедельник, 17 февраля, когда мужчины ушли на двухнедельную профилактическую проверку, составляла 110 см. На следующий день, когда тела были обнаружены лежащими в снегу у горной тропы, увеличилась до 146 см, выяснили журналисты.

При безопасных концентрациях угарный газ помогает при повышенном кровяном давлении, болях в суставах и других заболеваниях — эти полезные свойства привлекают посетителей к зелено-белым водам онсена Такаю вот уже 400 лет, говорится на сайте курорта.

В 2015 году три человека были найдены мертвыми на курорте с горячими источниками в северной японской префектуре Акита. Погибшие, как и трое мужчин у осена Такаяю, проводили ремонтные работы в заснеженном районе, пишет The Guardian.