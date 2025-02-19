Маск предложит Трампу отправить американцам чеки на 5 тысяч долларов

Миллиардер Илон Маск заявил на своей странице в Х, что обратится к президенту США Дональду Трампу с предложением отправить американцам чеки на пять тысяч долларов. Предложение предусматривает возврат налогоплательщикам средств, которые может сэкономить Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Маском, пишет Politico.

Идея принадлежит соучредителю инвестиционной компании Azoria Джеймсу Фишбеку. По данным издания, Фишбек — «ярый сторонник Трампа и программы Маска». Сообщается, что недавно он запустил фонд, поддерживающий компании, которые отвергают политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

НКВД «высосал из пальца» дело о свержении советского строя Они расстреляли десятки человек, а через несколько лет признали, что это выдумка. Но один народ России почти исчез Политика 9 минут чтения

Издание пишет, что если Илон Маск сможет достичь своей цели и сэкономить 2 триллиона долларов, то предложение Фишбека позволит «вернуть» налогоплательщикам 400 миллиардов долларов — примерно по пять тысяч долларов каждому домохозяйству, которое платит федеральный подоходный налог. В случае недостижения цели по экономии средств, предлагаемая сумма возврата будет меньше, отмечает Politico.

Эксперты предупредили, что для реализации программы возврата средств потребуется одобрение Конгресса, который может решить распорядиться деньгами другим способом. Отмечается, что некоторые республиканцы в Палате представителей предложили направить сэкономленные средства на сокращение государственного долга. Другие рассматривают их в качестве источника финансирования продления налоговых льгот, введенных в первый срок президентства Трампа.

Идею с отправкой чеков налогоплательщикам предлагают Трампу не в первый раз. По данным Politico, во время первого президентского срока Трампа правительство дважды разослало миллионам американцам «стимулирующие выплаты», чтобы поддержать их во время пандемии коронавируса.

