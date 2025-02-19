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Мир

Власти подвергнут эвтаназии десятки выбросившихся на берег Австралии косаток

12:53 19.02.2025

Власти Австралии подвергнут эвтаназии 90 выживших малых косаток, которых ранее выбросило на побережье в отдаленном северо-западном районе штата Тасмания. Об этом пишет Австралийский канал ABC.

Сообщается, что специалисты пришли к такому решению из-за неблагоприятных погодных условий и отдаленности района. «За 16 лет работы в Тасмании это, пожалуй, самое труднодоступное место, которое я видел», — заявил заместитель координатора операции Крис Карлион.

Фото: ABC News/Sandy Powell

Он отметил, что эвтаназия животных такого размера проводится с использованием огнестрельного оружия. По его словам, процедура будет соответствовать международным стандартам. «Это сложная ситуация, но мы знаем, что это наилучший исход для животного с точки зрения его благополучия. Мы выполним эту задачу как можно быстрее и гуманнее», — добавил он.

Сообщается, что всего на берег Тасмании выбросились 157 малых косаток. По предварительным данным Службы парков и дикой природы Тасмании, косатки находятся на берегу от 24 до 48 часов, что значительно уменьшает их шансы на выживание. 

«Это первый массовый выброс этих животных за последние 50 лет», — заявил офицер связи ведомства Брэндон Кларк. По его словам, вернуть китов в океан будет «очень сложно» из-за прибоя, который «может создать угрозу безопасности спасателей».

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Руководитель Службы парков и дикой природы (PWS) Шелли Грэм сообщила, что спасательные экипажи пытались снять с мели двух косаток, но из-за сильного шторма это оказалось невозможным. Она добавила, что для спасения животных их следует переместить на другой пляж с более благоприятными условиями, однако из-за плохой погоды и особенностей рельефа сделать этого не получится.

Причины выброса животных на берег пока не ясны. «Одна больная или дезориентированная особь может увлечь за собой весь косяк на берег», — пояснил Карлион.

Для выяснения причин гибели косаток, специалисты проведут вскрытие и возьмут необходимые пробы.

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