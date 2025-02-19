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Мир

Первую за столетие гробницу фараона обнаружили в Египте

14:49 19.02.2025

В Египте впервые с 1922 года нашли полноценную гробницу древнего фараона — правившего в XV веке до нашей эры царя Тутмоса II. О находке со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта рассказал журнал Forbes. Последней обнаруженной гробницей фараона до сих пор считалась погребальная камера Тутанхамона.

Находку считавшейся утерянной гробницы Тутмоса II называют одним из самых важных археологических открытий последних лет, пишет Forbes. Царь правил примерно с 1493 до 1479 года до нашей эры. Это «последняя пропавшая гробница королей Восемнадцатой династии», написали в фейсбуке представители министерства.

Совместная команда британских и египетских археологов потратила два года на раскопки гробницы, получившей название №C4 и расположенной к западу от города Луксор. Изначально археологи полагали, что захоронение принадлежит жене фараона, пишет журнал.

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В начале этого года ученые нашли в погребальной камере письмена, где говорится, что Тутмос II был «умершим царем» и «владельцем этого захоронения», рассказал генеральный секретарь Высшего совета по археологическим раскопкам Египта Мохамед Исмаил Халед.

На найденных учеными фрагментах плитки синяя гравировка и рисунок желтых звезд, а также параграфы из книги «Ами Дават», одной из самых важных религиозных книг, встречавшихся в гробницах царей Древнего Египта.

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Археологи нашли мумифицированные останки самого Тхутмоса II еще два века назад, но оригинальную гробницу до сих пор не удавалось найти. Предварительные результаты исследований показали, что она была перенесена с кладбища в другое место еще в древнеегипетские времена из-за наводнения, вскоре после смерти Тутмоса II.

Четвертый фараон Восемнадцатой династии Тутмос II умер в молодости, не дожив до 30 лет. В историческом плане этот правитель считается менее значимым, чем его отец, Тутмос I, его сын, Тутмос III, а также его сводная сестра и одновременно жена Хатшепсут. Она являлась соправительницей фараона, но фактически была «настоящей властью, стоящей за троном», пишет Forbes.

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