Островное государство ввело «золотые паспорта» для борьбы с изменением климата

Республика Науру, расположенная на одноименном острове в Тихом океане, запустила программу, позволяющую получить гражданство в обмен на инвестиции. Президент Науру Дэвид Аданг надеется с помощью собранных средств благоустроить внутреннюю часть небольшого острова, которая стала непригодной для жизни из-за добычи фосфатов. Об этом сообщает газета из Гонконга South China Morning Post (SCMP).
Науру планирует выдавать гражданство за инвестицию от 140,5 тысяч долларов, для получения паспорта иностранцам не обязательно посещать страну. Президент Дэвид Аданг рассчитывает в течение первого года собрать девять миллионов австралийских долларов (около 5,7 миллионов долларов США).
Для восстановления центральной части острова после добычи фосфатов правительство Науру в 2019 году представило план Higher Ground Initiative. Программа стоимостью 65 миллионов долларов предусматривает создание нового поселка, ферм и рабочих мест. В центр острова планируется переместить 90 процентов населения Науру — подальше от побережья, где в последнее время все чаще случаются наводнения.
Паспорт Науру занимает 55 место в рейтинге Passport Index и позволяет въехать без визы или по упрощенной системе в 90 стран. Например, с паспортом Науру можно попасть в Ирландию, Южную Корею, Сингапур, Гонконг и на Тайвань. Для поездки в Великобританию гражданам Науру достаточно получить электронное разрешение на въезд.
Науру приостанавливало выдачу «золотых паспортов» в 2003 году по требованию США, когда стало известно, что ими пользовались террористы Аль-Каиды. Президент Науру утверждает, что его правительство учло этот опыт и разработало надежную систему проверки заявителей.