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Мир

Островное государство ввело «золотые паспорта» для борьбы с изменением климата

12:23 19.02.2025

Республика Науру, расположенная на одноименном острове в Тихом океане, запустила программу, позволяющую получить гражданство в обмен на инвестиции. Президент Науру Дэвид Аданг надеется с помощью собранных средств благоустроить внутреннюю часть небольшого острова, которая стала непригодной для жизни из-за добычи фосфатов. Об этом сообщает газета из Гонконга South China Morning Post (SCMP).

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Науру планирует выдавать гражданство за инвестицию от 140,5 тысяч долларов, для получения паспорта иностранцам не обязательно посещать страну. Президент Дэвид Аданг рассчитывает в течение первого года собрать девять миллионов австралийских долларов (около 5,7 миллионов долларов США).

Для восстановления центральной части острова после добычи фосфатов правительство Науру в 2019 году представило план Higher Ground Initiative. Программа стоимостью 65 миллионов долларов предусматривает создание нового поселка, ферм и рабочих мест. В центр острова планируется переместить 90 процентов населения Науру — подальше от побережья, где в последнее время все чаще случаются наводнения.

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Паспорт Науру занимает 55 место в рейтинге Passport Index и позволяет въехать без визы или по упрощенной системе в 90 стран. Например, с паспортом Науру можно попасть в Ирландию, Южную Корею, Сингапур, Гонконг и на Тайвань. Для поездки в Великобританию гражданам Науру достаточно получить электронное разрешение на въезд.

Науру приостанавливало выдачу «золотых паспортов» в 2003 году по требованию США, когда стало известно, что ими пользовались террористы Аль-Каиды. Президент Науру утверждает, что его правительство учло этот опыт и разработало надежную систему проверки заявителей.

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