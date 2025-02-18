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Мир

Разработчики ChatGPT ищут способ защиты от поглощения Маском

18:23 18.02.2025

Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, собирается наделить членов совета директоров особым правом голоса, которое позволит помешать планам миллиардера Илона Маска поглотить управляющую проектом некоммерческую организацию. Об этом со ссылкой на источники сообщила Financial Times.

Маск пытается предотвратить превращение OpenAI в коммерческую организацию, которое позволит компании «оставаться конкурентоспособной в гонке искусственных интеллектов», пишет Reuters.

Особое право голоса должно наделить совет директоров возможностью принимать решения вопреки мнению других инвесторов, включая компании Microsoft и SoftBank, и защитить OpenAI «от недружественных предложений», узнали журналисты.

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Сейчас компания переходит из формата «некоммерческой исследовательской организации» в «коммерческую общественно полезную корпорацию», а главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман и члены совета директоров оценивают эффективность предложенных мер, сообщили источники FT. Проект собирается привлекать средства инвесторов, уточнили журналисты.

Несколько дней назад OpenAI отклонила предложение консорциума во главе с Маском о покупке контрольного пакета управляющей проектом организации за 97,4 миллиарда долларов. Представители OpenAI заявили, что стартап не продается, и что считают любые предложения «неискренними». «Нет, спасибо, но мы выкупим Twitter за 9,74 миллиарда, если хотите», — написал в соцсети X глава OpenAI Сэм Альтман.

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«Если совет директоров OpenAI готов сохранить миссию благотворительной организации и велит убрать знак «Продается» со своих активов, отказавшись от преобразования, Маск отзовет предложение», — завили юристы миллиардера.

В 2024 году Маск подал иск против OpenAI, Альтмана и президента компании Грегори Брокмана, обвинив в нарушении условий договора и недобросовестном ведении бизнеса. Автор иска утверждает, что подписанное в свое время сооснователями OpenAI — Маском, Альтманом и Брокманом — соглашение предполагало сохранение компании некоммерческим проектом, разрабатывающим «на благо человечества» универсальный искусственный интеллект с открытым исходным кодом.

Проект OpenAI был создан в 2015 году, Маск входил в совет директоров до 2018 года, затем покинул его по собственной инициативе. В 2020 году некоммерческая исследовательская лаборатория открыла бизнес-подразделение.

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