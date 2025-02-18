СМИ: на танкере из российского нефтяного флота в Италии произошли взрывы

В итальянском портовом городе Савона прозвучали взрывы на танкере, который ранее был замечен за перевозкой российской нефти, сообщает The Moscow Times со ссылкой на итальянские СМИ. Нефть при этом не успела разлиться за пределы судна, пострадавших нет.

Инцидент произошел 14 февраля при разгрузке сырой нефти. Танкер Seajewel, зашедший в порт под флагом Мальты, прибыл из Алжира. Экипаж сообщил, что слышал два громких хлопка, после которых в корпусе корабля образовалась пробоина. Также моряки обнаружили, что металлические листы корпуса на месте хлопков загнулись внутрь. Прокуратура не отрицает возможности установки взрывных устройств на корпусе судна. На борту находилось 24 человека, среди них четверо россиян — пострадавших нет.

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Разлива нефти не произошло, потому что персонал порта «заметил аномалии» во время процедуры разгрузки и прервал ее. В настоящее время береговая охрана и прокуратура проводят проверки на территории судна, чтобы определить причину деформации корпуса.

The Moscow Times со ссылкой на украинские источники отмечает, что танкер Seajewel ранее был замечен за перевозкой российской нефти. За 2024 год судно трижды перевозило грузы из России, а затем возвращалось для новой загрузки в российские порты. По информации «Украинской правды», после разгрузки в Италии танкер должен был направиться в Новороссийск.

СМИ считают Seajewel частью российского «теневого» флота, который используется для перевозки и продажи нефтепродуктов из России в обход санкций США и стран ЕС. Формально не относящиеся к российской юрисдикции корабли перевозят нефть и нефтепродукты из России для продажи вне «ценового потолка», установленного странами «большой семерки» и Евросоюза для снижения экспортных доходов бюджета России.

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Танкер в настоящий момент не находится ни в одном санкционном списке судов, замеченных в перевозке российских нефтепродуктов по цене, ниже установленного «потолка».