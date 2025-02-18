Президент Латвии призвал «продолжать паниковать»

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал мир не прекращать паниковать. «Никогда не прекращайте паниковать», — написал он на своих страницах в соцсетях X, Facebook и Bluesky.

Это сообщение латвийский лидер опубликовал на фоне переговоров по завершению войны в Украине, которые начались без участия представителей Украины и Европы. Как сообщалось, делегации России и США, в состав которых вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио, встретились 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Накануне в Париже прошел экстренный саммит глав европейских государств, на котором обсуждалась положение дел, сложившееся после прихода к власти в США Дональда Трампа. На прошлой неделе, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейских союзников США за цензуру и политику в области миграции. «Угроза, которая беспокоит меня больше всего по отношению к Европе,— это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри, отход Европы от некоторых из ее самых основополагающих ценностей»,— сказал среди прочего Вэнс.

Спустя три дня глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, закрывая мероприятие, не смог сдержать слез и закончить свою заключительную речь. Однако он успел сказать, что после выступления Вэнса «мы опасаемся, что наши общие базовые ценности больше не такие общие»,