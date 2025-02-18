EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Президент Латвии призвал «продолжать паниковать»

12:14 18.02.2025

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал мир не прекращать паниковать. «Никогда не прекращайте паниковать», — написал он на своих страницах в соцсетях X, Facebook и Bluesky.

Это сообщение латвийский лидер опубликовал на фоне переговоров по завершению войны в Украине, которые начались без участия представителей Украины и Европы. Как сообщалось, делегации России и США, в состав которых вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио, встретились 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Многие не поняли мой выбор, но я наконец нашла свое дело
Общество12 минут чтения

Накануне в Париже прошел экстренный саммит глав европейских государств, на котором обсуждалась положение дел, сложившееся после прихода к власти в США Дональда Трампа. На прошлой неделе, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейских союзников США за цензуру и политику в области миграции. «Угроза, которая беспокоит меня больше всего по отношению к Европе,— это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри, отход Европы от некоторых из ее самых основополагающих ценностей»,— сказал среди прочего Вэнс. 

Спустя три дня глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, закрывая мероприятие, не смог сдержать слез и закончить свою заключительную речь. Однако он успел сказать, что после выступления Вэнса «мы опасаемся, что наши общие базовые ценности больше не такие общие»,

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования