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Интернет и мемы

Студент прилетел на экзамен на параплане

19:24 18.02.2025

Студент из города Колхапур в Индии забыл о дне экзамена и решил добраться до места проведения тестового испытания по предмету «Управление природными растворами» на параплане. Добраться вовремя автомобильным транспортом мешали пробки, сообщило издание Times of India.

Студента зовут Самарта Махангда и он торгует соками в ларьке на улицах популярного у туристов горного поселения Панчгани, рассказали журналисты. В день экзамена молодой мужчина обслуживал покупателей, когда у него зазвонил телефон. Друзья-студенты позвонили спросить, почему он еще не добрался до экзаменационного центра. Махангада не знал, что дата сдачи предмета была перенесена, пишет с его слов Times of India.

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Экзаменационный центр Университета Шиваджи расположен в деревне Пасарни за 15 километров от Панчгани. Махангда подумал, что простоит в пробках на автомобиле полчаса и точно опоздает, поэтому решил обратиться к местному специалисту по парапланеризму Говинду Йевале. Йевале сначала отругал студента, но, «увидев отчаяние в глазах», согласился помочь, пишет издание.

Махангда получил параплан, пристегнулся и полетел. Он приземлился у экзаменационного центра уже через пять минут после взлета, но опоздал к раздаче листов с заданиями. Однако студенту разрешили войти, получить вопросник и приступить к экзамену, а видео с полетом, которое сняли и выложили в интернет очевидцы, стало вирусным, сообщило Times of India.

Махангда заявил журналистам, что забыл о дне экзамена «из-за недопонимания». Университет перенес экзамен, но студент не получил об этом информацию, потому что его билет в экзаменационный центр был просрочен. Молодой мужчина совмещает учебу с работой и содержит свою семью. «Я учусь в колледже при Университете Шиваджи и работаю ради семьи, но образование для меня не менее важно», — объяснил Махандага журналистам.

Автомобильные пробки в Панчгани в день экзамена не были чем-то необычным, это острая проблема посреди туристического сезона, пишет Times of India. В местной полиции журналистам рассказали, что проезд до Пасарни «занимает некоторое время» в любое время года.

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