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Общество

Родители задержанного в России за мармелад с каннабисом американца сообщили о его освобождении

13:08 17.02.2025

Гражданина США Калоба Уэйна Байерса, задержанного в аэропорту Внуково из-за мармелада с каннабисом в его багаже, освободили из СИЗО. Байерс находится в американском посольстве и ожидает вылета в США, сообщили его родители Тоня и Джимми Шулер в фейсбуке.

Родители 28-летнего Байерса рассказали, что в течение восьми дней он не принимал препараты от эпилепсии и смог возобновить лечение только сейчас. Они призвали «молиться, чтобы он перенес перелеты без проблем со здоровьем».

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Солнцевский суд Москвы 15 февраля сообщил об аресте Байерса по обвинению в контрабанде наркотиков в значительном размере. По этой статье ему грозило от пяти до десяти лет колонии. «Агентство» обратило внимание, что на самом деле мужчину отправили в СИЗО 10 февраля, а также вместе с ним была задержана его невеста Найда Мамбетова.

По словам родителей Байерса, их сын с 15 лет страдает от тяжелой формы эпилепсии и принимает препараты для контроля приступов. В поездку он взял с собой жевательные конфеты с витамином C, мелатонином, КБД (каннабидиолом) и синтетическим ТГК (тетрагидроканнабинолом). Они подчеркнули, что в США психоактивный каннабиноид ТГК легален.

Невесту Байерса Найду Мамбетову суд арестовал 8 февраля. Освободили ли ее вместе с женихом — пока неизвестно.

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11 февраля в Москву прилетел спецпредставитель президента США Дональда Трампа Марк Уиткофф. Обратно он улетел вместе с Марком Фогелем, гражданином США, которого приговорили в России к 14 годам по делу о контрабанде наркотиков. У него нашли 11 граммов марихуаны и 9 граммов гашишного масла. Взамен власти США освободили россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании более девяти миллиардов долларов. После этой сделки Дональд Трамп объявил, что будет добиваться возвращения в США всех заключенных в России американцев.

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