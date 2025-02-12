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Политика

США выдадут России осужденного за отмывание денег россиянина

19:26 12.02.2025

США собираются выдать России осужденного за отмывание девяти миллиардов долларов с помощью криптобиржи BTC-e россиянина Александра Винника, сообщил ABC со ссылкой на американского чиновника. Ранее об этом писал таблоид The New York Post. Россиянина обменяют в обмен на освобожденного накануне из российской тюрьмы американского учителя Марка Фогеля.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков несколько часов назад говорил, что Россия получит своего гражданина в обмен на Фогеля, но отказался называть имя. Песков сказал, что россиянин вернется в свою страну «на днях», и только тогда станет известно, кто это.

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Винник содержится в американской тюрьме с 2021 года. Россиянин «способствовал переводу миллиардов долларов преступникам по всему миру», поддерживал «сети наркоторговцев», атаки программ-вымогателей и коррупцию государственных чиновников, пишет АВС.

Прошлой весной Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания более девяти миллиардов долларов через самую крупную в конце 2010-х криптовалютную биржу BTC-e. Министерство юстиции США утверждает, что под управлением Винника BTC-e стала «одним из основных способов отмывания и перемещения доходов киберпреступников».

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В рамках сделки Винника со следствием американский Минюст собирался конфисковать 100 миллионов долларов «преступных доходов», пишет АВС.

Винника задержали в Греции в июле 2017 года, ему были предъявлены обвинения в том числе в отмывании активов, которые были украдены с японской криптобиржи MtGox. На MtGox в середине 2010-х приходилось более 70 % всех мировых биткоин-транзакций.

По словам адвоката Винника Аркадия Буха, его подзащитный пока находится в США, сообщил РБК.

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