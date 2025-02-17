Власти заявили об «охлаждении» экономики России

Рост российской экономики замедлился, особенно это заметно в пищевой и химической промышленности, деревообработке и машиностроении, заявил министр экономического развития Максим Решетников на коллегии ведомства. Чиновник назвал происходящее «первыми признаками охлаждения» и прекращением «фронтального роста», передает РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Экономика начала «входить в период замедления» в ноябре-декабре прошлого года, об этом свидетельствовало сокращение объема заказов у бизнеса, уточнил глава министерства. «На автомобильном рынке из-за высоких ставок по кредитам падают продажи машин, сельхоз- и спецтехники», — рассказал Решетников.

Высокие ставки по займам сдерживают спрос и инвестиции, сказываются на себестоимости продукции, добавил министр. Решетников напомнил, что ключевая ставка Центробанка, под которую берут в долг коммерческие банки, сохраняется на уровне 21%.

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Дорогие займы приводят к росту стоимости обслуживания госдолга и обязательств властей по льготным кредитам, заявил министр. По его словам, правительство уже вынуждено пересматривать свои льготные программы.

За 2024 год экономика России выросла на 4,1%, сообщил Решетников. Спрос рос «по всем направлениям», за счет «роста доходов населения» и, со стороны государства, «в оборонно-промышленном комплексе», сказал чиновник. По его словам, бизнес продолжает тратиться на «замещение технологий» и инфраструктуру для перестройки логистики.

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С 2025 по 2030 год экономика будет расти на 3% ежегодно, «хотя цель и амбициозна», признался министр. Минэкономразвития намерено добиться от ЦБ «взаимоувязки денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики», а также найти баланс между «сдерживанием инфляции и ростом экономики», сказал Решетников.

В сентябре ЦБ заметил у российской экономики «признаки перегрева» и стагфляции — состояния, когда экономика не растет, а инфляция держится на высоком уровне. Этим ЦБ объяснял свое решение повысить процентную ставку сначала до 19%, а потом до 21% годовых.

До трети роста экономики обеспечивает военно-промышленный комплекс, оставаясь главным стимулом развития производства и делая зависимость от войны «ключевой финансовой уязвимостью России», сообщило в октябре агентство Reuters.