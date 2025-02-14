Центробанк допустил повышение ключевой ставки

Банк России сегодня опубликовал среднесрочный прогноз, в котором предположил, что ключевая ставка в 2025 году составит 19-22 процента, обратило внимание издание The Bell. Сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента, установленную в октябре прошлого года.

Центробанк объяснил, что решил сохранить ключевую ставку на высоком уровне из-за высокого инфляционного давления. В пресс-релизе ЦБ сказано, что жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться, чтобы вернуть инфляцию к цели на 2026 год. В сегодняшнем прогнозе ЦБ указано, что инфляция в 2026 году будет составлять четыре процента.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что на сегодняшнем заседании совет директоров обсуждал только два варианта: повышение ключевой ставки и сохранение на прежнем уровне. Возможность снижения ставки не обсуждалась.

«Ценовое давление в экономике остается значительным, показатели устойчивой инфляции к концу года превысили 10%, что мы, безусловно, оцениваем как неприемлемо высокий уровень», — сообщила Набиуллина.

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Набиуллина заявила, что ЦБ не стал включать в базовый сценарий влияние возможного перемирия в Украине на денежно-кредитную политику России. «Мне кажется, это преждевременно — включать в сценарий, тем более в базовый, все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас просчитать влияние на экономику, инфляцию, мне кажется, маловозможным», — заявила глава Центробанка.

Последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в октябре прошлого года. После этого агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило, что российские власти недовольны Эльвирой Набиуллиной, а премьер-министр Михаил Мишустин даже пожаловался на нее лично Владимиру Путину.