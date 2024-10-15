Названа главная уязвимость российской экономики

Российская экономика продолжает расти, несмотря на санкции и потерю европейского рынка. Военно-промышленный комплекс (ВПК) стал главным стимулом для развития экономики, но в то же время зависимость от войны является ключевой финансовой уязвимостью России. Об этом пишет агентство Reuters.

Агентство признает, что рост российской экономики превзошел ожидания аналитиков. В России процветают те сектора, которые не затронули санкции — услуги, внутренний туризм, гостинично-ресторанный бизнес. По итогам этого года Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что российский ВВП может увеличиться на 3,2%. ВПК обеспечил до трети этого прироста.

Стабильность российской экономики обусловлена тремя факторами. Первый из них — умение адаптироваться под санкции. Санкционное давление на Россию началось еще в 2014 году после аннексии Крыма. С того времени Москва научилась справляться с ограничениями с помощью «дружественных стран». Например, Россия получает западные товары через Казахстан. Экспорт немецких товаров увеличился более, чем в два раза в период с 2021 по 2023 год. Такой рост вряд ли можно объяснить заинтересованностью Германии в рынке Казахстана, пишет Reuters. За этот же период экспорт из Казахстана в Россию подскочил на 40%.

Я обеднела после начала войны Я покупала брендовые сумки и летала за границу на выходные. Теперь мне хватает только на самое необходимое Общество 5 минут чтения

Второй фактор — перенаправлением экспорта сырьевых товаров с европейского рынка на Китай. Россия может рассчитывать на спрос Китая на нефть и газ. Взамен Китай может передать России компоненты, которые Москва не может получить у западных фирм из-за ограничений. В 2023 году торговля между Китаем и Россией выросла на 23%, отмечает Reuters.

Третий и главный фактор, который держит российскую экономику на плаву, — постоянный рост военных расходов. Судя по плану нового бюджета на 2025-2027 годы, Россия выделит около порядка 13,2 триллиона рублей или 6% ВВП на оборону. Это в три раза больше, чем выделяют для своей обороны страны НАТО.

Reuters прогнозирует, что российская экономика перестанет расти в ближайшие два-три года. Рост расходов на войну действительно подпитывал экономику в 2023 году, но в первой половине 2024-го она начала перегреваться. Это признал и Банк России: в своем отчете за сентябрь аналитики ЦБ зафиксировали первые признаки стагфляции — состояния, когда экономика не растет, а инфляция держится на высоком уровне. Чтобы избежать грядущего кризиса ЦБ пришлось повысить ключевую ставку до 19%.

Страна без будущего Россияне устали от пропаганды, ждут от Путина окончания войны и боятся повторения судьбы Российской империи Общество 4 минуты чтения

Нынешний рост экономики не готовит Россию к будущим вызовам: страна ставит краткосрочные цели выше долгосрочного развития. Сейчас в России в основном производят военную технику, причем не самую сложную, так как доступ к технологиям ограничен из-за санкций. Россия тратит 40% государственного бюджета на войну, подсчитали в Reuters. Такие растраты становятся возможными за счет сокращения социальных расходов — власти тратят меньше денег на образование и здравоохранение граждан. Агентство предполагает, что рейтинги Владимира Путина будут падать, так как в первую очередь из-за отсутствия государственных инвестиций в социальную сферу страдают пенсионеры.

Путин готовит Россию к длительной войне на истощение, вкладывая деньги в производство военной техники. Однако, как замечает агентство, такая стратегия не подходит для продолжения более интенсивной войны. Также это не подходит и для экономики страны, которая не ведет войну. Россия должна будет перестроиться на нормальную жизнь после окончания войны, когда массовое производство военной техники — основа роста сегодняшнего ВВП — просто будет не нужно.

Экономистка Александра Прокопенко писала, что Россия сможет финансировать продолжение войны в Украине еще не один год. Однако эта ситуация ставит перед Путиным так называемую «невозможную трилемму» — три экономические проблемы, которые нельзя решить разом. Среди них: сохранение макроэкономического баланса, выполнение социальных обязательств перед гражданами и поддержание военных расходов на текущем уровне.