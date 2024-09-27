Банк России зафиксировал первые признаки грядущего кризиса

Центральный Банк России допускает, что в стране могут появиться первые признаки стагфляции — высокие цены в сочетании с замедленным экономическим ростом. «Кошмарный» экономический сценарий может стать реальностью для России, пишет Bloomberg.

Стагфляция — это состояние, при котором экономика не растет, а инфляция держится на высоком уровне. Сам этот термин состоит из сочетания двух слов: стагнация и инфляция. Стагфляция в первую очередь влияет на состояние бизнеса и обычных людей, так как инфляция «съедает» их доходы.

Bloomberg сделало вывод о появлении первых признаков стагфляции на основе документа, который ЦБ опубликовал 25 сентября. В нем говорится, что в российской экономике есть признаки охлаждения внутреннего спроса, но вместе с тем нет снижения инфляционного давления. Рост цен остается на высоком уровне из-за перегрева экономики в первой половине 2024 года, говорится в резюме.

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Примечательно, что само слово «стагфляция» в отчете не упоминается. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ повышает ключевую ставку именно для того, чтобы избежать рисков стагфляции. Такое заявление она сделала на пресс-конференции после того, как ЦБ повысил ключевую ставку до 19%.

Главный экономист Bloomberg по России Александр Исаков считает, что ЦБ действительно видит экономику на грани стагфляции. По его словам, компании и потребители не ждут замедления роста цен в ближайшее время.

«Они также не считают двузначные ставки по займам особенно ограничивающими. Центральный банк прав в своих опасениях — мы ожидаем, что инфляция продолжит превышать целевой показатель политиков в 4%, в то время как рост ВВП, вероятно, замедлится до 1%-1,5% в 2025 году», — прогнозирует эксперт.

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Ситуацию усугубляют соглашения стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Это ограничивает предложение и замедляет экономическую активность в последние месяцы, заявили в ЦБ. Экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин признал, что стагфляция может начаться при существенном снижении цен на энергоносители.

Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что реальная инфляция в России с начала войны превысила 70%. Экономисты сделали такой вывод на основе анализа реальной потребительской корзины россиян. Индекс-дефлятор, отражающий изменения цен на повседневные товары, в которые входят пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежда, с февраля 2022 года по июль 2024 года вырос на 71,4%