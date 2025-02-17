СМИ: в Украине могут появиться миротворцы из Китая

Китай может рассмотреть отправку миротворческого контингента в Украину при условии присутствия в стране вооруженных сил не из стран НАТО, сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на китайских военных экспертов и ученых-международников. Они считают, что потенциальное возобновление конфликта между Россией и Украиной не соответствует интересам Китая.

По мнению китайской стороны, стремление президента США Дональда Трампа завершить российско-украинский конфликт в кратчайшие сроки может привести к размещению исключительно европейского миротворческого контингента на территории Украины. В России это может восприниматься как усиление присутствия НАТО в Европе.

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Однако Китай вряд ли направит свои войска в Украину, если в миротворческой миссии будут задействованы исключительно войска стран НАТО. South China Morning Post отмечает, что своих военных в страну может направить Индия.

The Economist считает, что к миротворческому контингенту могли бы присоединиться и военные из Бразилии. По информации издания, эта позиция поддерживается США — вице-президент США Джей Ди Вэнс считает исключительно европейский состав миротворческих войск «менее эффективным» для поддержания устойчивого мира.

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Китай же считает, что он также способен предоставить гарантии безопасности Украине и впервые «серьезно» включиться в дискуссию об архитектуре европейской безопасности. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что Китай может иметь решающую роль при голосованиях в ООН, обеспечивая «поддержку незападных стран любым резолюциям о прекращении войны».

Официальный Пекин не подтверждал и не опровергал намерение отправить войска в Украину — МИД страны лишь призвал создать «условия для ослабления напряженности и прекращения огня».