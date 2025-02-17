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Криминал

Первого в мире имама — открытого гея застрелили

17:33 17.02.2025

В районе города Гебеха на юге ЮАР (бывший Порт-Элизабет) в субботу был убит первый в мире имам — открытый гей Мухсин Хендрикс, сообщает Би-би-си. В 1996 году Хендрикс совершил каминг-аут и основал организацию по поддержке ЛГБТ-мусульман The Inner Circle, а в 2011 году открыл мечеть Masjidul Ghurbaah в законодательной столице ЮАР Кейптауне.

Издание IOL выяснило, что 57-летний Мухсин Хендрикс, вероятно, провел в Гебехе церемонию бракосочетания двух женщин и уже возвращался домой. В полиции сообщили Radio 786, что перед автомобилем Хендрикса остановился пикап, из него вышли два человека в масках, которые обстреляли машину имама, а потом скрылись.

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Исполнительный директор Международной ассоциации ЛГБТК+ (ILGA) Джулия Эрт заявила, что убийство Хендрикса может быть преступлением на почве ненависти. Эрт обратила внимание, что в WhatsApp есть отдельная группа противников имама, которые призывают закрыть его мечеть и называют ее «храмом геев».

«Он поддерживал и наставлял множество людей в Южной Африке и по всему миру на их пути к примирению со своей верой. Его жизнь стала свидетельством исцеления, которое солидарность между сообществами может принести в жизнь каждого», — заявила глава ILGA.

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Мухсин Хендрикс участвовал в съемках документального фильма «Джихад за любовь» о гомосексуальных отношениях в мусульманских странах. В 2022 году о нем сняли документальный фильм «Радикал», который получил несколько наград и номинаций на различных кинофестивалях. «Потребность быть аутентичным была сильнее страха смерти», — заявил Хендрикс в «Радикале».

Южно-Африканская Республика в 2006 году стала первой страной в Африке, которая легализовала однополые браки. 

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