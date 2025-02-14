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Мир

Женщина ежедневно летает на работу ради экономии и времени с детьми

14:47 14.02.2025

Жительница Малайзии Рашил Каур пять дней в неделю летает в другой город и обратно. Она рассказала, что приняла такое решение, чтобы проводить больше времени с семьей, но также выяснилось, что полеты в офис экономят ей деньги, сообщает The Indian Express. 

Каур работает помощницей менеджера в отделе финансов авиакомпании AirAsia и живет в Пинанге. С понедельника по пятницу ее день начинается в четыре утра. Уже к пяти утра она приезжает в аэропорт, чтобы успеть на рейс в 5:55 до Сепанга. Полет  занимает 30-40 минут и в 7:45 Каур уже в офисе. После рабочего дня она летит обратно и добирается до дома к 19:30 вечера.

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До 2024 года Каур снимала квартиру рядом с офисом, а домой приезжала только на выходные, но когда ее детям исполнилось 11 и 12 лет, она решила, что хочет проводить с ними больше времени.

«Просыпаться каждый день в четыре утра утомительно, но как только я приезжаю домой и вижу своих детей, вся эта усталость просто исчезает», — рассказала Каур. 

По ее словам, ежедневные перелеты позволили ей добиться баланса между работой и личной жизнью. Кроме того, она рассказала, что ее новый образ жизни помогает ей экономить. Так, если раньше ежемесячные расходы Каур составляли 470 доллара, включая деньги на съемное жилье рядом с офисом, то теперь она тратит до 316 долларов и экономит таким образом около 150 долларов. 

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