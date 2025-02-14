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Криминал

Москвич пытался отравить коллегу пирожком с ртутью из ревности

10:22 14.02.2025

Столичное управление Следственного комитета установило обстоятельства отравления ртутью мужчины на юго-западе Москвы. По данным ведомства, его из ревности к общей знакомой пытался отравить его коллега. Ранее российские СМИ сообщали, что из-за ртути в пирожках отравились двое мужчин. 

Как утверждает следствие, мужчина, чье имя не называется,не позднее 9 февраля купил четыре медицинских градусника с ртутью, разбил их и собрал ртуть в шприц, который затем использовал, чтобы попытаться из ревности отравить знакомого. Вколов ртуть в пирожки, он угостил ими жертву и сделал вид, что и сам их есть.  Близкий к силовикам телеграмм-канал Shot утверждает, что причиной покушения стала 24-летняя коллега мужчин. 

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«11 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в приобретенную пищу с целью смертельного отравления знакомого. После употребления пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант, симулируя отравление, также был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении следственного комитета Москвы. 

В ведомстве отметили, что, находясь в больнице предполагаемый отравитель пытался скрыть от врачей, что он, в действительности, здоров. А позже в ходе следственных действий  «неоднократно выдвигал противоречивые версии случившегося, пытаясь представить все произошедшее как несчастный случай», сообщили в СК. 

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Ранее сообщалось, что двух мужчин доставили в НИИ имени Склифосовского c подозрением на отравление ртутью. Сами они рассказывали о серебристых шариках ртути в выпечке. Роспотребнадзор тогда проверил пекарню «Мельница» на Симферопольском бульваре, где якобы были куплены пирожки. Ртуть служба не нашла, но временно закрыла заведение за другие, как утверждается, «грубые нарушения».

В столичном следственном комитете заявили, что обвиняемый полностью признал вину и дал показания. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК). 

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