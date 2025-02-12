В Москве два человека отравились выпечкой с ртутью

Двух человек доставили в НИИ имени Склифосовского c подозрением на отравление ртутью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения. О серебристых шариках в выпечке также рассказали сами пострадавшие, а Роспотребнадзор начал проверку.

По данным последнего, информация о случае отравления тяжелыми металлами в результате употребления в пищу выпечного изделия поступила в службу днем 11 февраля. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что пострадавшие купили выпечку в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. Ее владелец заявил телеграм-каналу Shot, что в заведении не нашли следов ртути.

Позже в столичном Роспотребнадзоре заявили, что ходе проверки в пекарне нашли «грубые нарушения». В частности, речь идет об отсутствии документов, подтверждающих качество сырья, а также о несоблюдении технологических процессов изготовления продукции.

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«Изъято из оборота 925 килограммов муки, теста и готовых изделий. В связи с установлением грубых нарушений пекарня “Мельница” опечатана. Материалы готовятся для передачи в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности», — говорится в сообщении службы.

Состояние обоих пострадавших сейчас, по информации РИА «Новости», оценивается как стабильное.

В свою очередь, Mash пишет, что пирожки с опасной начинкой пострадавшие могли купить в «Дикси». По данным телеграм-канала, в магазине сети на Симферопольском бульваре работают сотрудники Роспотребнадзора, которые при помощи «специальных приборов замеряют уровень опасного вещества в помещениях».