EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Москве два человека отравились выпечкой с ртутью

12:53 12.02.2025

Двух человек доставили в НИИ имени Склифосовского c подозрением на отравление ртутью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения. О серебристых шариках в выпечке также рассказали сами пострадавшие, а Роспотребнадзор начал проверку. 

По данным последнего, информация о случае отравления тяжелыми металлами в результате употребления в пищу выпечного изделия поступила в службу днем 11 февраля. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что пострадавшие купили выпечку в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. Ее владелец заявил телеграм-каналу Shot, что в заведении не нашли следов ртути. 

Позже в столичном Роспотребнадзоре заявили, что ходе проверки в пекарне нашли «грубые нарушения». В частности, речь идет об отсутствии документов, подтверждающих качество сырья, а также о несоблюдении технологических процессов изготовления продукции. 

Мы отдали бабушку в дом престарелых
Мы отдали бабушку в дом престарелых
У нее обострилась деменция и начались психозы. Мы ее очень любим, но так было лучше для всей семьи
Общество8 минут чтения

«Изъято из оборота 925 килограммов муки, теста и готовых изделий. В связи с установлением грубых нарушений пекарня “Мельница” опечатана. Материалы готовятся для передачи в Зюзинский районный суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности», — говорится в сообщении службы. 

Состояние обоих пострадавших сейчас, по информации РИА «Новости», оценивается как стабильное. 

В свою очередь, Mash пишет, что пирожки с опасной начинкой пострадавшие могли купить в «Дикси». По данным телеграм-канала, в магазине сети на Симферопольском бульваре работают сотрудники Роспотребнадзора, которые при помощи «специальных приборов замеряют уровень опасного вещества в помещениях».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования