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Мир

Отец случайно снял нападение кита на своего сына

18:10 14.02.2025

В Патагонии на юге Чили Делл Симанкас снял на видео, как горбатый кит ненадолго взял в пасть его сына Адриана. Это произошло во время их катания на каяках в Магеллановом проливе, сообщает CNN. 

На видео Делла Симанкаса видно, как кит берет в пасть Адриана, а примерно через семь секунд мужчина в спасательном жилете вновь всплывает на поверхность. После этого Симанкас призывает сына вести себя спокойно и плыть к нему, держась за каяк.

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«Когда я обернулся, то почувствовал на лице слизистую текстуру, я увидел цвета: темно-синий и белый, что-то приближающееся сзади закрыло и потопило меня», — описал свои ощущения Адриан. «В тот момент я подумал, что ничего не могу сделать, что я умру, я не знал, что это было», — добавил он. Также он сообщил, что в тот момент испугался за своего отца.

Отец и сын хором ответили CNN Español «конечно» на вопрос, собираются ли они вернуться к гребле на байдарках. При встрече с китом оба мужчины не пострадали.

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Специалист по дикой природе Ванесса Пиротта предположила, что горбатый кит в этот момент питаля крилем или рыбой, а каякер попался ему случайно. Она объяснила, что киты не охотятся на животных, размером с человека. И у китов нет возможности разжевать и проглотить такую добычу, так как у них отсутствуют зубы, а их пищевод слишком узкий.

Магелланов пролив является одним из главных туристических мест Патагонии, пишет Associated Press. Даже в летнее время в этом регионе вода остается прохладной, а температура воздуха находится в пределах 4-20 градусов по Цельсию.

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