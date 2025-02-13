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Мир

В Китае мужчина попытался уехать на работу сразу после сердечного приступа

12:56 13.02.2025

В Китае мужчина потерял сознание после сердечного приступа на железнодорожной платформе, а затем попытался сразу же уехать на работу, сообщает китайское издание South China Morning Post. Но врачам все же удалось его переубедить. 

South China Morning Post отмечает, что инцидент произошел еще 4 февраля на одной из железнодорожных платформ города Чанша, провинции Хунань. Мужчина потерял сознание в очереди на посадку в поезд, ему на помощь пришли несколько человек, в том числе сотрудники станции и врач из местного медицинского центра. 

После 20-минутных медицинских процедур мужчина пришел в себя, но попытался отказаться от углубленного медицинского осмотра. «Мне нужно ехать на работу», — заявил он врачам. Однако мужчину все-таки убедили сесть в машину скорой помощи, поскольку он мог получить серьезные травмы при падении.

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South China Morning Post отмечает, что поведение мужчины вызвало отклик у пользователей интернета — в приведенной цитате один из китайцев отметил, что в современном Китае многие сталкиваются с финансовыми трудностями из-за наличия большого количества расходов при высоком уровне безработицы. 

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Авторы издания напоминают, что уровень безработицы в Китае остается высоким, особенно среди молодежи — в ноябре 2024 года 16,1% китайцев от 16 до 24 лет не имели работы. При подсчете этого показателя не учитывались обучающиеся. В связи с этим в Китае традиционно популярны новости о жителях страны, которые внезапно умирают из-за чрезмерной сверхурочной работы. 

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