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Мир

Анонсирован ChatGPT-5

15:09 13.02.2025

Глава OpenAI Сэм Альтман анонсировал планы по выпуску моделей GPT-4.5 и GPT-5. Об этом он написал в своем аккаунте в Х. По его словам, OpenAI «понимает» насколько сложной была программа выбора моделей и стремится к упрощению работы искусственного интеллекта. 

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Альтман заявил, что OpenAI откажется от выпуска полной версии модели «o3». Вместо нее выйдет модель GPT-4.5, известная внутри компании под кодовым названием Orion. По его словам, она станет последней моделью без функции «рассуждений». 

После этого компания сосредоточится на объединении моделей серии «о» и GPT, чтобы создать системы, решающие широкий спектр задач. Также компания выпустит GPT-5, которая объединит в себе «множество»  технологий, включая модель «o3». 

Глава OpenAI подчеркнул, что пользователи бесплатной версии ChatGPT получат неограниченный доступ к GPT-5 на стандартном уровне интеллекта, а подписчики Plus и Pro получат доступ к более продвинутой версиии ИИ.

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«Эти модели будут включать в себя голос, холст, поиск, глубокие исследования и многое другое», — написал Альтман.

В комментариях к посту с вопросами о сроках выпуска новых моделей глава компании ответил, что релиз ожидается в ближайшие «недели или месяцы». В The Verge обратили внимание, что в моделях OpenAI может стать меньше цензуры. 

10 февраля газета The Wall Street Journal написала, что миллиардер и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск сделал предложение о покупке OpenAI за почти 100 миллиардов долларов. Альтман тогда публично отказался от этого предложения, однако, как утверждает CNN, совету директоров все равно придется его рассмотреть.

По словам Альтмана, OpenAI не продается, а Макс «постоянно пробует сделать разные вещи, это всего лишь его новая попытка на этой неделе». Также он заявил о сочувствии к миллиардеру — глава компании сказал, что «вся жизнь Маска строится на неуверенности». При этом Альтман не считает, что Маск воспользуется своим влиянием на американского президента Дональда Трампа, чтобы добиться своей цели. 

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