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Мир

Хвалившая Сороса депутат предложила принять закон об «иноагентах» в Казахстане

21:26 12.02.2025

Депутат Мажилиса Казахстана из парламентского объединения сторонников действующей власти Ирина Смирнова предложила принять закон об «иностранных агентах», сообщило издание Tengrinews. Депутат раскритиковала действующие в стране СМИ и организации, финансируемые Агентством США по международному развитию (USAID). Четыре года назад Смирнова публично хвалила американский Фонд Сороса, который помог ей «вырасти как гражданину».

Депутат направила запрос премьер-министру Олжасу Бектенову, предложив рассмотреть возможность принять закон, который позволит маркировать «работающие в интересах иностранных государств» организации и отслеживать их финансирование.

Смирнова привела примеры «сталкивающихся с аналогичными проблемами» стран, где «действуют законы об иностранных агентах»: Израиль, Китай, Австралию, Великобританию, Францию и США. Российское законодательство об «иноагентах» депутат не упомянула.

«Нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие наше общество и растлевающие нашу молодежь. Казахстанцы не желают быть заложниками чужих игр», — написала председателю правительства Смирнова.

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Депутат сообщила в письме, что в США «обсуждается вопрос закрытия финансируемых государством СМИ — радио «Свободная Европа» и «Голос Америки»». «Как и в истории с USAID, сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ», — написала Смирнова.

Она обвинила казахстанскую службу радио «Свобода», радио «Азаттык», в том, что у этого СМИ «нет ни одного материала о строительстве новой школы, дороги, проведенных реформах, каких-то победах казахстанцев, а только критика и нагнетание негатива».

Смирнова привела данные, согласно которым в Казахстане действует около 200 иностранных неправительственных организаций, 70% которых получают финансирование из США. Депутат предложила правительству пересмотреть статус организаций, и «переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под «медиаподдержку», «правозащиту» и «повышение толерантности»».

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Журналистам Tengrinews депутат сказала, что законодательство об «иноагентах», которое появится в Казахстане, будет предусматривать обязательную маркировку материалов в СМИ и соцсетях.

Казахстанский журналист Зарина Ахматова обратила внимание, что Смирнова четыре года назад заявила, что ей помогла стать депутатом работа с финансируемой иностранцами неправительственной организацией «Фондом Сорос-Казахстан». «Она помогала мне вырасти как гражданину своей страны. Я поняла, как можно и нужно говорить о правах учителя, ученика, просто казахстанца. И что делать, если эти права нарушаются», — заявила в 2021 году Смирнова. По ее словам, подобный опыт испытали и другие люди, работавшие с Фондом, команда которого внесла «большой вклад в изменение нашего представления о собственных правах».

64-летняя Смирнова — бывший школьный учитель, а затем директор нескольких казахстанских школ. В 2016 году избралась в Маджлис от Коммунистической народной партии Казахстана. С февраля 2022 года входит в депутатскую группу «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан»), созданной «с целью поддержки реформ президента Касым-Жомарта Токаева».

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